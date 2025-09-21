Millonarios ganó con triplete de uno de sus atacantes y sueña con meterse a cuadrangulares de Liga

Millonarios FC, por la jornada número 12 de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, se vio las caras con Fortaleza. Este último equipo ha sido una de las sorpresas del torneo.

El partido se llevó a cabo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá que, como es habitual, contó con una muy buena presencia de hinchas, a pesar del mal momento que vive Millonarios.

El conjunto azul, dirigido por el profesor Hernán Torres, tenía la obligación de llevarse los tres puntos, teniendo en cuenta que se continúa en camino por el anhelado ingreso al grupo de los ocho primeros de la tabla de posiciones.

Y bien, en un verdadero partidazo, el embajador se logró hacer fuerte ante su gente y terminó ganando por 3 goles a 2. Uno de sus atacantes se fajó con un triplete y fue Beckham David Castro.

⏱ 90' ¡3 goles para que la tarde y los puntos sean azules en El Campín! 🌀💪🔥¡VAMOOOOSSS MILLONARIOOOOOS! ⚽💥Ⓜ️



Ⓜ️3-2 😎 |#MFCvFOR pic.twitter.com/BpYUMAvVMK — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 21, 2025

Los tantos del plantel visitante los marcó Jhon Velásquez y Sebastián Valencia Isaza. Fue un encuentro de ida y vuelta, pero Millonarios logró ser más eficaz que su adversario.

Con este resultado, Millonarios suma 14 puntos y se ubica en la casilla once de la tabla de posiciones del clausura de la Liga BetPlay. La institución azul está a 3 unidades del octavo, que es Deportivo Cali.

Fortaleza quedó en el tercer lugar del escalafón con 21 puntos y con algo de margen de cara al remate del todos contra a todos y a esa esperaba clasificación a los cuadrangulares finales.

A Millonarios le resta enfrentar a estos clubes: Atlético Nacional (visitante), América de Cali (local), Deportivo Pereira (visitante), Atlético Bucaramanga (local), Independiente Santa Fe (visitante), Once Caldas de Manizales (local) y Envigado (visitante).

Hernán Torres, DT de Millonarios. | Foto: Millonarios FC

Entre otras cosas de la fecha 12 de la Liga BetPlay, Bucaramanga venció 2 a 0 en casa al Deportes Tolima y América de Cali se impuso 2 goles a 1 ante Once Caldas de Manizales. Ambos juegos se llevaron a cabo el viernes 19 de septiembre.

El sábado 20, Envigado FC y Alianza de Valledupar igualaron sin goles. Águilas Doradas le ganó por la mínima diferencia a Llaneros, Deportivo Pasto e Independiente Santa Fe empataron 1 a 1 y Deportivo Cali goleó 4 a 0 a Equidad.