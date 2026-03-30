Deportes

Sentido homenaje de Millonarios a Santiago Castrillón: así fue el acto en El Campín

Un sector de la hinchada de Millonarios se vio con globos blancos, mientras observaban un video homenaje a Castrillón.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
30 de marzo de 2026, 9:07 p. m.
Homenaje de Millonarios a Santiago Castrillón.
Homenaje de Millonarios a Santiago Castrillón. Foto: Izq: X - @MillosFCoficial / Der: Transmisión Win Sports+.

Este lunes, 30 de marzo de 2026, Millonarios realizó un homenaje póstumo a Santiago Castrillón, el joven futbolista de 18 años que se desempeñaba en las inferiores del cuadro embajador, y que falleció el pasado 22 de marzo.

Los albiazules hicieron el homenaje previo al arranque del partido contra Fortaleza, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-l y que junta a dos equipos con realidades diferentes en la tabla de posiciones.

Castrillón se descompensó en pleno partido, luego de que el balón impactara en su pecho. A pesar de los esfuerzos, tanto en la cancha como en el centro hospitalario al que fue remitido, acabó falleciendo y el cuadro de los Millonarios lo hizo oficial por medio de sus redes sociales.

Entre lágrimas, familiares de Santiago Castrillón dieron detalles de la muerte del joven futbolista: luto en Millonarios

La muerte del joven Santiago Castrillón le dio la vuelta al mundo y conmovió a favor sectores que siguen de cerca al deporte balompié, incluyendo prensa, aficionados e influencers que expresaron sus condolencias.

Deportes

Didier Deschamps sorprende con su charla técnica tras derrotar a Colombia: intimidad francesa vio a la luz

Deportes

David Alonso llegaría al MotoGP en 2027: revelan el equipo que tiene detrás

Turismo

Florida le apuesta al turismo de colombianos de cara al Mundial 2026; estos son los mejores planes y lugares para visitar

Deportes

Técnico del Deportivo Pasto y Alfredo Morelos cruzan picantes declaraciones tras fuerte polémica

Deportes

Los siete toques de James Rodríguez contra Francia que más preocupan a Colombia: falta de ritmo total

Deportes

Juego Bosnia vs. Italia queda salpicado con presunto caso de espionaje: polémico repechaje al Mundial 2026

Deportes

Mientras Argentina piensa en el título del Mundial, el presidente de la AFA es acusado formalmente de grave delito

Deportes

Millonarios iría por un técnico campeón del FPC: bombazo pondría en jaque a Hernán Torres

Deportes

Salud de Miguel Ángel Russo preocupa al mundo del fútbol: Boca Juniors se pronunció

Deportes

Millonarios ganó con triplete de uno de sus atacantes y sueña con meterse a cuadrangulares de Liga

Reconocido ‘influencer’ homenajea a Santiago Castrillón y le da la vuelta al mundo: hinchas de Millonarios reaccionan

Así fue el homenaje de Millonarios a Santiago Castrillón

En la salida del túnel del estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en la zona occidental central, se ubicaron los jugadores para realizar el homenaje a Santiago Castrillón. A la cabeza se hizo el capitán azul, David Mackalister Silva, quien le entregó a la familia la camiseta del joven futbolista fallecido.

Mientras esto ocurría, en la pantalla norte de El Campín se reproducía un video con fotos y videos que daban vida a la memoria de Santiago Castrillón. Además, en las tribunas se veían caras de conmoción por parte de algunos hinchas, quienes dejaban ver sus sentimientos de tristeza por lo que ocurría.

Rosas blancas, banderas, globos blancos y una hinchada que sintió el minuto de silencio adornaron el emotivo instante que puso a Millonarios en boca de todos. Inmediatamente después, los jugadores de ambos conjuntos se prepararon para iniciar el partido.