Sentido homenaje de Millonarios a Santiago Castrillón: así fue el acto en El Campín

Este lunes, 30 de marzo de 2026, Millonarios realizó un homenaje póstumo a Santiago Castrillón, el joven futbolista de 18 años que se desempeñaba en las inferiores del cuadro embajador, y que falleció el pasado 22 de marzo.

Los albiazules hicieron el homenaje previo al arranque del partido contra Fortaleza, válido por la fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-l y que junta a dos equipos con realidades diferentes en la tabla de posiciones.

Castrillón se descompensó en pleno partido, luego de que el balón impactara en su pecho. A pesar de los esfuerzos, tanto en la cancha como en el centro hospitalario al que fue remitido, acabó falleciendo y el cuadro de los Millonarios lo hizo oficial por medio de sus redes sociales.

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La muerte del joven Santiago Castrillón le dio la vuelta al mundo y conmovió a favor sectores que siguen de cerca al deporte balompié, incluyendo prensa, aficionados e influencers que expresaron sus condolencias.

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Así fue el homenaje de Millonarios a Santiago Castrillón

En la salida del túnel del estadio Nemesio Camacho El Campín, ubicado en la zona occidental central, se ubicaron los jugadores para realizar el homenaje a Santiago Castrillón. A la cabeza se hizo el capitán azul, David Mackalister Silva, quien le entregó a la familia la camiseta del joven futbolista fallecido.

Mientras esto ocurría, en la pantalla norte de El Campín se reproducía un video con fotos y videos que daban vida a la memoria de Santiago Castrillón. Además, en las tribunas se veían caras de conmoción por parte de algunos hinchas, quienes dejaban ver sus sentimientos de tristeza por lo que ocurría.

Millonarios realizó un homenaje a Santiago Castrillón. Siempre será recordado por la hinchada 'azul'. #LALIGAxWIN pic.twitter.com/5MeBOcp62E — Win Sports (@WinSportsTV) March 31, 2026

Minuto de silencio en homenaje a Santiago Castrillón, Eterno. 💙🕊️ pic.twitter.com/MbtB3V8M6r — Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 31, 2026

Rosas blancas, banderas, globos blancos y una hinchada que sintió el minuto de silencio adornaron el emotivo instante que puso a Millonarios en boca de todos. Inmediatamente después, los jugadores de ambos conjuntos se prepararon para iniciar el partido.