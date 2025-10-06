Salud de Miguel Ángel Russo preocupa al mundo del fútbol: esto dicen desde Argentina

Este lunes, 6 de octubre de 2025, desde Argentina dieron información sobre el estado de salud de Miguel Ángel Russo, exjugador y hoy entrenador de Boca Juniors. A sus 69 años, el técnico pasa por un complicado momento, pues padece cáncer de próstata con el que viene batallando desde 2017.

“Russo atraviesa un complejo panorama de salud, que tiene en vilo a todo el mundo futbolístico“, arranca informando Olé en su cuenta de X.

Y añaden: “‘Está delicado’, le confirmaron a Olé desde Boca en la mañana del lunes, algo que tiene peso propio porque puso en palabras una realidad que dio lugar a todo tipo de rumores desde que el plantel xeneize dejó el estadio y hasta ya entrada la madrugada del nuevo día".

“La realidad de los hechos, en tanto, marca que los últimos días Russo -hasta este complicado cuadro- los pasó en su casa, producto de una decisión personal que su familia respetó: la de evitarle a Miguel tener que afrontar continuamente internaciones invasivas”, finalizan.

Miguel Ángel Russo dirigiendo a Boca Junios en el último Mundial de Clubes (2025). | Foto: AFP

El pasado domingo, 5 de octubre de 2025, Russo no dirigió desde la raya técnica a Boca, en La Bombonera, para el juego ante Newell’s por la fecha 11 del torneo de Primera División. Los xeneizes golearon 5-0, pero más allá del marcador, la atención se posó en Miguel Ángel.

Fue Claudio Úbeda, asistente técnico de Russo, quien dirigió el último partido de Boca. Post-juego, Úbeda dijo: “Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por televisión”.

El 2 de junio, la dirigencia de Boca Juniors, encabezada por la leyenda del club, Juan Román Riquelme (presidente) presentó a Miguel Russo como su entrenador, en lo que marcó el inicio de su tercer ciclo en la raya técnica del cuadro xeneize.

Antes de eso, Russo estaba dirigiendo a San Lorenzo y también venía de dejar huella en Rosario Central. Sin embargo, su estado de salud siempre ha sido foco mediático, pues en un par de oportunidades ha tenido que ser hospitalizado.

Crece la expectativa en el fútbol internacional, más que todo en Sudamérica, para conocer a fondo lo que pueda pasar con el técnico en las próximas horas. Su huella, incluso, quedó marcada en Colombia.

“Todo se cura con amor” - Miguel Russo

Mencionar a Miguel Russo en Millonarios F.C. es sinónimo de resiliencia y gallardía. El 17 de diciembre de 2017, él junto a su cuerpo técnico y los jugadores albiazules de aquel entonces, vencieron a Santa Fe en El Campín y ganaron su estrella 15.

Miguel Russo cuando dirigía a Millonarios. | Foto: Getty Images

Russo no la pasaba bien en ese momento, pues arrancaba su lucha contra el cáncer de próstata. No obstante, supo quedar en los libros dorados de Millonarios, ganando dicha final ante Santa Fe y meses después la Superliga contra Nacional.