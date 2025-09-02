Suscribirse

Deportes

Miguel Ángel Russo fue hospitalizado: esto dicen de su estado de salud en Argentina

El director técnico se encuentra internado en el Instituto Fleni, en Buenos Aires.

Redacción Deportes
3 de septiembre de 2025, 1:01 a. m.
Miguel Russo, DT de Boca.
Miguel Russo, DT de Boca. | Foto: Getty Images

El director técnico Miguel Ángel Russo, de Boca Juniors, fue hospitalizado este martes 2 de septiembre en Argentina. Esto se dio después de que se le viera muy “cansado”.

“Si bien se mantiene activo y al frente de la dirección técnica de Boca, la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize. Así, ante un evidente cansancio reciente, desde el club consensuaron con el entrenador, quien decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria”, indicó TyC Sports.

Contexto: Miguel Ángel Russo tuvo que suspender rueda de prensa por problema de salud: esto le pasó

“Según trascendió, el entrenador ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. Allí, los estudios detectaron el problema”, añadió.

Aunque se encuentra estable, el exentrenador de Millonarios F. C. de Bogotá fue hospitalizado y pasará la noche en el centro asistencial en cuestión. La decisión la tomó un cuerpo médico. A Russo le suministraron antibióticos para terminar lo más pronto posible con la infección.

“De esta manera, Russo no estará mañana (3 de septiembre) al frente de la práctica que el Xeneize desarrollará desde las 15 (hora argentina) y quien estará a cargo del plantel es su ayudante, Claudio Ubeda”, continuó el medio.

Hace unos días, un exayudante de Miguel Ángel le contó a los medios de comunicación que vio al director técnico muy agotado. Muchos usuarios, en redes sociales, se sumaron a esto.

Contexto: Chicho Serna se quedó sin trabajo: prensa argentina revela por qué lo sacaron de Boca Juniors

Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes”, dijo Hugo Gottardi.

Hay personas que indican que el experimentado entrenador de 69 años no debería seguir siendo el técnico de Boca Juniors, que no pasa por un buen momento a nivel deportivo.

“Lo cierto es que, más allá de la preocupación normal que puedan tener sus amistades y familiares, el entrenador se encuentra bien y solamente es tratado por una infección urinaria, a la espera de ser liberado en las primeras horas del miércoles poder regresar al trabajo”, terminó TyC Sports.

Se espera que Miguel Ángel Russo se logre recuperar de la mejor manera posible del problema que lo afecta.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Marco Rubio habló sobre posible ataque contra el régimen de Maduro en suelo venezolano

2. Esta es la desconocida ciudad de Florida donde el costo de vida es 20 % menor que el promedio en EE. UU.

3. “El inglés también lo sé leer, no crean, pero se me ha olvidado un poco por estar de presidente de la República”: Gustavo Petro

4. Preocupación en San Diego: este será el tiempo que Jason Adam estará fuera del montículo

5. César Gaviria pide a Gustavo Petro que retire la polémica reforma tributaria, aplique austeridad y acabe con la corrupción de su Gobierno

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Miguel Ángel RussoArgentinaBoca JuniorsSaludhospitalización

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.