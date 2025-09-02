Miguel Ángel Russo fue hospitalizado: esto dicen de su estado de salud en Argentina

El director técnico Miguel Ángel Russo, de Boca Juniors, fue hospitalizado este martes 2 de septiembre en Argentina. Esto se dio después de que se le viera muy “cansado”.

“Si bien se mantiene activo y al frente de la dirección técnica de Boca, la salud de Miguel Ángel Russo sigue siendo un tema delicado en el Xeneize. Así, ante un evidente cansancio reciente, desde el club consensuaron con el entrenador, quien decidió someterse a nuevos estudios médicos que revelaron una infección urinaria”, indicó TyC Sports.

“Según trascendió, el entrenador ya se había sometido a estudios la semana pasada y se había descartado el problema. Sin embargo, a Russo se lo notó visiblemente cansado, por lo que se decidió repetir los análisis, en el Instituto Fleni, del barrio porteño de Belgrano. Allí, los estudios detectaron el problema”, añadió.

Aunque se encuentra estable, el exentrenador de Millonarios F. C. de Bogotá fue hospitalizado y pasará la noche en el centro asistencial en cuestión. La decisión la tomó un cuerpo médico. A Russo le suministraron antibióticos para terminar lo más pronto posible con la infección.

Miguel Ángel Russo pasará la noche internado en el Instituto Fleni por decisión de los médicos y le pasarán antibióticos vía suero para acelerar el proceso para terminar con la infección urinaria.

“De esta manera, Russo no estará mañana (3 de septiembre) al frente de la práctica que el Xeneize desarrollará desde las 15 (hora argentina) y quien estará a cargo del plantel es su ayudante, Claudio Ubeda”, continuó el medio.

Hace unos días, un exayudante de Miguel Ángel le contó a los medios de comunicación que vio al director técnico muy agotado. Muchos usuarios, en redes sociales, se sumaron a esto.

“Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes”, dijo Hugo Gottardi.

Hay personas que indican que el experimentado entrenador de 69 años no debería seguir siendo el técnico de Boca Juniors, que no pasa por un buen momento a nivel deportivo.

⚠️🇦🇷 Miguel Ángel Russo quedará INTERNADO por control durante las próximas 24 horas a raíz de una INFECCIÓN URINARIA.



Lo confirma @Tato_Aguilera. pic.twitter.com/dk4IBVP9Oq — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 2, 2025

“Lo cierto es que, más allá de la preocupación normal que puedan tener sus amistades y familiares, el entrenador se encuentra bien y solamente es tratado por una infección urinaria, a la espera de ser liberado en las primeras horas del miércoles poder regresar al trabajo”, terminó TyC Sports.