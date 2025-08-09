Miguel Ángel Russo tuvo que suspender rueda de prensa por problema de salud: esto le pasó

Por la cuarta jornada de la segunda fase de la liga de Argentina, Boca Juniors y Racing de Avellaneda empataron 1 a 1. El compromiso se llevó a cabo en La Bombonera.

Tras el partido, Miguel Ángel Russo, director técnico del equipo azul y oro, tuvo que suspender su conferencia de prensa porque presentó un problema de salud, según reporta la prensa argentina.

De acuerdo con Diario Olé, el entrenador, que tuvo un paso por Millonarios de Bogotá, suspendió su atención a los medios de comunicación porque se habría quedado sin voz.

“SE SUSPENDIÓ LA CONFERENCIA DE RUSSO. Según informaron desde el club, el DT de Boca está sin voz”, reseñó el medio, a través de su cuenta oficial de X. Se espera que el problema del DT se logre solucionar lo más pronto posible.

🚨 SE SUSPENDIÓ LA CONFERENCIA DE RUSSO



Según informaron desde el club, el DT de Boca está sin voz pic.twitter.com/EKOHhiA3PT — Diario Olé (@DiarioOle) August 9, 2025

El partido

Fue mejor Racing en los primeros minutos, a partir de un juego más dinámico, aunque abusó de la búsqueda del delantero maravilla Martínez, que se batía en duros duelos con los centrales de Boca.

Pero el local empezó a mejorar cuando Velasco manejó con criterio la pelota y encontró como socios para las llegadas a Blanco y Aguirre, aunque las situaciones más propicias llegaban con las jugadas de balón detenido.

Así tuvo Boca su chance más clara en la primera parte, en un tiro de esquina que Leandro Paredes pateó al primer palo, y allí el charrúa Edinson Cavani sorprendió con un taco que exigió al arquero Cambeses.

En la segunda parte el juego se hizo más abierto, con menos transiciones en el medio, y fue Boca el que transformó en figura a Cambeses, que se lució para taparle dos mano a mano al uruguayo Merentiel, mientras que Cavani dilapidó otra oportunidad al rematar desviado delante del arco desguarnecido.

Pero Racing fue más efectivo y abrió la cuenta en un remate cruzado que Solari desvió con la punta del pie. En el lapso que quedaba, el local volvió a mostrar las mismas limitaciones en la creación que tuvo a lo largo de la temporada, pero esta vez Racing retrocedió demasiado y le permitió al xeneize acercarse cada vez con más peligro.

“Movete xeneize movete, esta hinchada está loca, hoy no podemos perder”, cantaron los hinchas de Boca, que encontraron algo de alivio a tres minutos del final, cuando Paredes ejecutó un buen centro al corazón del área, por donde Milton Giménez entró a pura potencia para vencer al portero con un cabezazo al ángulo.