Millonarios, el ‘rosado’: lanzan nueva camiseta y se arma en el FPC; “jueguen como posan”

Millonarios sigue teniendo fracturada la relación con su hinchada. En lo deportivo siguen sin convencer, y ahora en las estrategias de mercadeo también fallan fuertemente.

En las últimas horas se dio a conocer la tercera camiseta para el elenco azul. Un diseño en donde el rosado es el gran protagonista de la prenda.

Ese diseño con tonos que no van acordes a los principios del club embajador, fue justificada bajo el lema: “La pasión no cambia, el estilo sí”.

Mackalister Silva siendo parte de la presentación de la nueva camiseta de Millonarios | Foto: @MillosFCoficial

“​​Esta es nuestra nueva camiseta alternativa: pensada para una generación que vibra distinto, pero siente igual", agregaron en el anuncio oficial.​

A través de la página web de las tiendas de Millonarios ya se encuentra disponible para quienes deseen adquirirla.

Por un valor de $299.950 pesos colombianos, los aficionados que deseen sumarla a su colección tendrán la chance de hacer la compra.

Malestar de los hinchas en redes

Ante la salida de una nueva prenda a la venta, los hinchas se han pronunciado para criticar aireadamente a la directiva y el equipo en general.

Desde comentarios como “jueguen como posan, gracias”, hasta “sus bolsillos llenos, las vitrinas vacías”, se leen de usuarios en X.

Aunque las retaliaciones no sean de manera directa contra la camiseta, la afición anticipa no comprar casaca por la situación que viene atravesando el equipo.

“Espero que la ambición deportiva también les cambie. Cuando monten un proyecto deportivo serio y a la altura compraré para mí y para regalar de resto podrán hacer un combo con parche, números y estampitas de los jugadores” dice un seguidor azul.

La pasión no cambia, el estilo sí 💗💙✨ #HerenciaEmbajadora



¡Nuestra tercera camiseta ya está aquí! 🤩💖 https://t.co/QbShRPtGG0



▶️ Consíguela en las Tiendas Oficiales MFC y en https://t.co/iPson6pG1j pic.twitter.com/zB6XmqN7Sk — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 25, 2025

Algunos llegan a sentir tanta molestia, que alientan a protestas ante el propio club para que mejore el presente y futuro de Millonarios.

“Dios, no se regalen así. Nadie debería comprar esa camiseta. Hinchada de Millonarios: tengamos dignidad. La protesta sigue", suma uno más.

De ‘el dorado’ a ‘el rosado’

En la mejor época de Millonarios, el cuadro bogotano fue calificado como ‘el dorado’, por su estelar plantilla y forma de jugar que impresionó al mundo.

En la actualidad poco y nada de eso queda. Ahora la manera de destacar de estos es a través de diseños como ese rosado que impacta en el fútbol colombiano.

Para justificar por qué de dichos tonos en la nueva prenda de Millonarios, el elenco ha sacado un comunicado en su página web.

“Un diseño que rompe esquemas al incorporar un tono rosado fresco e inesperado, con el propósito de conectar con una nueva generación de hinchas embajadores”, explican.

Seguros de que es el tono apropiado para el cuadro que siempre ha vestido de azul y blanco, suman: “Su sello más distintivo es el protagonismo del rosado, que se convierte en el color principal de esta propuesta”.

Son constantes las críticas en contra de la dirigencia de Millonarios. | Foto: Lina Gasca

“El rosado se convierte en un puente hacia las nuevas generaciones, ofreciendo un color inesperado que conecta con la creatividad, la diversidad y el orgullo de pertenecer a Millonarios”, agregan.

Y completan al decir que la meta de la casaca es “transmitir modernidad sin olvidar la tradición”.

Enrique Camacho, presidente de la institución, le apuntó a que: “Millonarios siempre ha representado tradición y grandeza, pero también innovación”.