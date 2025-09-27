Suscribirse

Agridulce resultado para el Tolima, Medellín da golpe en el Murillo Toro: expertos hablan del polémico penal

La jornada 13 de la Liga BetPlay II 2025 dejó emociones en Ibagué, donde Medellín remontó un 2-0 y venció 2-3 al Tolima.

Redacción Deportes
28 de septiembre de 2025, 2:01 a. m.
Deportes Tolima desperdició un 2-0 y terminó perdiendo ante Medellín en un partido intenso.
El DIM protagonizó una remontada en Ibagué y venció 2-3 a Tolima tras ir abajo en el marcador. | Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

El DIM tenía la oportunidad de hacer historia, pues había ganado los últimos dos partidos ante Deportes Tolima en Primera División e intentaría llegar a tres triunfos consecutivos ante este rival por primera vez desde mayo de 2015 – abril de 2016.

Por su parte, Deportes Tolima defendía una buena racha como local, sin perder en siete de sus últimos ocho partidos en casa (4V 3E), aunque con la particularidad de alternar resultados sin poder repetir.

El Deportes Tolima se va del Manuel Murillo Toro con un amargo sabor de boca tras desperdiciar una ventaja de 2-0 ante Independiente Medellín, que remontó para ganar 2-3. Los locales parecían tener el partido controlado, pero el DIM logró darle vuelta al marcador en el segundo tiempo.

Lo que dejó el primer tiempo

Llegó el gol de camerino para el Tolima (minuto 8), pues el marcador se abrió tempranamente con una rápida transición de ataque del equipo local. Mauricio González quedó mano a mano contra el arquero Chaux, quien no tuvo oportunidad ante la tranquila definición del delantero tolimense al palo derecho.

Durante el minuto 21, el Tolima impuso un ritmo físico intenso, corriendo mucho y mostrando fortaleza ante un Medellín que se vio encerrado y sin encontrar la fórmula para superar la línea media de un Tolima bien parado.

Tolima vs. Medellín fecha 13 de La Liga BetPlay II 2025
Tolima vs. Medellín fecha 13 de La Liga BetPlay II 2025 | Foto: Jorge A Cuéllar / Colprensa

Los locales aprovecharon esta superioridad para crear opciones de peligro con Lencina y González como principales protagonistas.

El ritmo del encuentro se vio interrumpido por diferentes golpes que obligaron al árbitro a detener el juego en varias ocasiones, durante el periodo del minuto 27, el Medellín logró estar más presente ofensivamente, generando llegadas al arco defendido por Fiermarin.

Minuto 40 - Gol de Tolima (2-0)

Llegó el segundo tanto local con una jugada bien elaborada, Lencina desbordó por la línea derecha y se devolvió descargar con Yhorman, quien centró el balón.

El esférico llegó a la cabeza de González, quien colocó el balón de manera precisa al palo derecho de Chaux, quien nada pudo hacer. El 2-0 quedó a favor del vinotinto y oro dirigido por Lucas González.

Minuto 42 - Polémica y Penalti

Se generó una jugada controvertida cuando una pelota larga llegó al área del Tolima.

Fiermarin despejó el balón en el aire con sus puños, pero su pierna chocó contra León, ante ello, el colegiado revisó la jugada en el VAR y determinó penalti a favor del Medellín, acompañado de tarjeta amarilla para Fiermarin por la peligrosidad de la acción.

Ante ello, el VAR central Andrés señaló que la realidad es que se debe tener precaución si hay algún jugador en medio de una disputa por el balón, por lo cual señaló que sí es penal.

Berrío fue el encargado de ejecutar la pena máxima disparando hacia el palo derecho de Fiermarin, quien no logró adivinar la dirección y saltó hacia el lado equivocado. El balón golpeó el palo y entró, descontando para el DIM antes del descanso.

Contexto: Famoso delantero confiesa que se cansó de esperar a Néstor Lorenzo: ahora juega para otro país

Segundo tiempo

Palacios logró neutralizar el disparo de Lencina al minuto 47, quien ya tenía una buena acomodación por la parte de abajo del ángulo para marcar el tercer tanto del Tolima. La intervención defensiva del Medellín evitó la ampliación del marcador.

Minuto 49 - Gol de Medellín (2-2)

Tras un zapatazo desde afuera del área al minuto 49, el arquero tolimense Fiermarin dejó un rebote que el Tolima no supo aprovechar. El balón llegó a la parte de abajo donde Berrío realizó un centro que encontró a Ménder García, quien no perdonó y marcó el empate para el DIM.

Fuerte disparo del Medellín ante un Tolima al que aparentemente le cayó mal el empate. Brayan León quedó mano a mano con el portero del Tolima, pero su disparo fuerte impactó el palo. Fiermarin pudo tomar el rebote. Se revisó si el balón había entrado tras el impacto en el travesaño, pero no fue así.

Minuto 62 - Gol de Medellín (2-3)

Berrío cambió la historia del partido con una gran jugada, tras un pase por el medio de Jarlan Barrera que lo habilitó, el delantero del DIM superó a Fiermarin, quien intentó salir a achicar. Berrío “colgó” el balón, pasándolo por encima del arquero tolimense para darle vuelta al marcador.

Valencia tuvo una clara oportunidad cuando le ganó por la línea izquierda el duelo a Fiermarin, pero antes de definir fue cerrado apropiadamente por la defensa del Medellín, evitando el empate.

El resultado deja un sabor agridulce al Tolima, quien comenzó ganando el encuentro 2-0 pero terminó cediendo la victoria en casa. El Independiente Medellín logró una remontada espectacular para conseguir su tercer triunfo consecutivo ante este rival, algo que no lograba desde 2015-2016.

