Referente de Atlético Nacional hace dura confesión y sorprende a todo el FPC: “Estuve desnutrido”

Si hay un refuerzo de Atlético Nacional, para esta Liga BetPlay 2025-ll, que desató comentarios positivos en redes sociales, fue el de Marlos Morenos. El atacante de 29 años regresó al verde de Antioquia tras su paso por varios clubes en el mundo, aunque en ninguno se pudo consolidar.

Marlos es uno de los referentes en la actual plantilla de Nacional, y más aún porque levantó la Copa Libertadores 2016. Ahora bien, en horas recientes soltó una dura confesión, sobre su infancia, que terminó sorprendiendo a todo el FPC.

Moreno afirmó que cuando tenía 13 años lo pesaron y marcó 36 kilos. Esto porque, según él mismo, su entorno era difícil y pasaba gran parte del tiempo jugando con los amigos. No obstante, la preocupación empezó a reinar.

Marlos Moreno, figura de Atlético Nacional. | Foto: Colprensa

“Mi entorno era difícil, no comía por estar jugando en la calle o por estar jodiendo con los amigos. Tenía 13 años, fui a la Selección Antioquia y era la primera vez que me pesaban, pesé 36 kilos y el preparador físico Lara me dijo; ‘estás desnutrido’, ¿es que no comes o qué?“, le dijo Marlos Moreno a Gol Caracol.

Y añadió: “Yo le decía que era de contextura delgada, pero al final me preocupé. Y sí, estaba desnutrido. Ya después, Eladio Tamayo me ayudó mucho en eso y mejoramos”.

Es cierto que eso fue en los inicios de Marlos, cuando apenas se estaba formando y entrando al complejo mundo del fútbol. No obstante, luego le esperarían momentos inolvidables, pues además de levantar la Copa Libertadores 2016 con el verde, fue tenido en cuenta por José Néstor Pékerman en Selección Colombia.

Marlos Moreno cuando fue llamado a Selección Colombia. | Foto: Colprensa - Juan Páez

La cúspide llegó para Moreno rápidamente, y por eso el City Group puso sus ojos en él. Lo compró, pero, como se mencionó, nunca se pudo consolidar ni allí ni en los préstamos en donde estuvo.

Agregando detalles de su formación, Marlos afirmó: “En la escuela de Leonel Álvarez y con el apoyo de Eladio Tamayo se dio la oportunidad ya de jugar un torneo importante, se hizo una buena Pony y ahí me llamaron a la Selección Antioquia. Yo no sabía qué era eso; pero pues fue la forma de iniciar antes de llegar a Nacional. Poco a poco me fui enamorando de esto, jugando torneos nacionales, contra otros departamentos”.