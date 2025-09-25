Suscribirse

Técnico campeón en Argentina suena para dirigir a Atlético Nacional: también trabajó en España

Club Nacional de Uruguay, Talleres de Córdoba en Argentina y Granada de España también contaron con sus servicios.

Redacción Deportes
26 de septiembre de 2025, 12:53 a. m.
Le filtran otro candidato para posible director técnico a Atlético Nacional.
Filtran otro candidato para llegar al banquillo de Atlético Nacional. | Foto: Colprensa - David Jaramillo.

Días clave en Atlético Nacional, pues desde la salida de Javier Gandolfi como su entrenador, aún no ha oficializado el reemplazo definitivo. Es Diego Arias el encargado, pero la prensa filtró una lista de candidatos que podrían llegar al directivo verdolaga.

Algunos nombres tendencia han sido Pablo Guede, Luis Fernando Suárez y Vicente Sánchez. Sin embargo, este jueves 25 de septiembre, el periodista Roberto Urrea contó que Alexander El Cacique Medina, entrenador uruguayo de 47 años, sería una de las opciones.

Medina es un recordado exjugador que ahora se para en la raya técnica. Como entrenador, ha sido campeón en su natal Uruguay y también en Argentina. Ese palmarés termina llamando la atención de la hinchada.

En Uruguay, levantó el torneo apertura y el torneo intermedio, ambos en 2018, con Club Nacional. Mientras tanto, en Argentina, se hizo con la Supercopa Internacional 2023 al mando de Talleres de Córdoba.

“Alexander El Cacique Medina (47). Técnico uruguayo se suma a los candidatos para ser técnico de Atlético Nacional. Su último equipo fue Talleres de Córdoba. De buen performance y paso por Granada (España), Internacional de Porto Alegre (Brasil) y Club Nacional (Uruguay). Su asistente técnico es Fernando Machado”, contó el periodista Urrea.

¿Atlético Nacional anunciará pronto a su nuevo director técnico?

Parece que la directiva del verde de Antioquia prefiere mantener a Diego Arias en el cargo interino, antes de escoger el perfil ideal para que se haga cargo del primer equipo. Tras la eliminación de Libertadores, a Nacional solo le quedan los torneos nacionales.

El primer partido que dirigió Arias como interino fue el pasado domingo 21 de septiembre, cuando Atlético Nacional visitó a Unión Magdalena en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Fue por la fecha 12 de la Liga BetPlay 2025-ll.

Diego Arias, entrenador encargado de Atlético Nacional.
Diego Arias, entrenador encargado de Atlético Nacional. | Foto: Prensa Atlético Nacional.

Fue triunfo verdolaga por 2-1, con goles de Edwin Cardona y un tanto agónico de Andrés Felipe Román a los 90+2′. Eso le dio tres puntos clave al verde, que ahora se coloca en la quinta casilla de la tabla de posiciones con 20 unidades.

Contexto: Leonel Álvarez se desahogó sobre su posible llegada a Atlético Nacional: contó la verdad

Además, Atlético Nacional sigue con vida en Copa BetPlay. El cuadro antioqueño buscará hacerse con la mayoría de competencias que pueda, esperando levantar un cuestionado rendimiento bajo el mando de Gandolfi.

Nómina de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2025-ll.
Nómina de Atlético Nacional para la Liga BetPlay 2025-ll. | Foto: David Jaramillo - Colprensa.

El técnico que llegue a Nacional tendrá la tarea de ganar los torneos domésticos (Liga y Copa). Se esperan noticias oficiales.

