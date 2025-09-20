Javier Gandolfi, quien hace unos días dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional de Medellín, rompió el silencio tras su salida. Se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram.

“A todos los verdolagas, les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club”, empezó diciendo.

Luego expresó que tanto él como su cuerpo técnico estuvieron a la altura del conjunto verde y blanco. Señaló que todos se sintieron parte de la familia de Atlético Nacional.

“Estoy convencido, que con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer instante que llegamos a sus instalaciones”, aseguró.

Javier Gandolfi cuando aún dirigía a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Luego dejó un recado sobre las situaciones complejas de explicar que se presentan en el fútbol. Cabe mencionar que la derrota 1 a 0 con Bucaramanga, en la que jugaron 4 extranjeros, que está prohibida, provocó la salida del estratega.

“Todos sabemos que en el fútbol existen circunstancias difíciles de explicar, que no están ligadas solo al trabajo y sus métodos, pero estoy seguro de que dejamos una buena base a futuro y que el balance es positivo”, manifestó, sin rodeos.

Luego, el técnico argentino le agradeció a los propietarios del club y a los mismos directivos. También señaló que la convivencia fue muy sana. Le agradeció a los jugadores y colaboradores de la institución.

“Quiero agradecer a la propiedad, a su presidente y a la dirección deportiva, la confianza y la libertad con las que hemos trabajado, al Plantel por su entrega, compromiso y sana convivencia, fue un honor dirigirlos, también quiero resaltar a todos los empleados y colaboradores que con su respeto y predisposición nos hicieron más fácil el día a día y por último a todos los hinchas que con su aliento nos acompañaron en cada partido y en todo momento”, expresó.

El mensaje de despedida de Javier Gandolfi de #Nacional, sus jugadores y sus hinchas. pic.twitter.com/0HYFahdGLR — tiagoaristi (@tiagoaristi) September 20, 2025