Javier Gandolfi rompió el silencio tras su salida de Atlético Nacional y dejó recado: “Todos sabemos”
El entrenador interino de Atlético Nacional es Diego Arias.
Javier Gandolfi, quien hace unos días dejó de ser el director técnico de Atlético Nacional de Medellín, rompió el silencio tras su salida. Se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram.
“A todos los verdolagas, les escribo a modo de cierre de este ciclo formando parte de esta gran institución. Llegamos con mucha ilusión y hemos trabajado con la máxima dedicación y profesionalismo, descubriendo día a día y en cada rincón, dentro y fuera de Colombia, lo que significa la enorme pasión por este club”, empezó diciendo.
Luego expresó que tanto él como su cuerpo técnico estuvieron a la altura del conjunto verde y blanco. Señaló que todos se sintieron parte de la familia de Atlético Nacional.
“Estoy convencido, que con mi cuerpo técnico, hemos estado a la altura en el desarrollo de nuestras funciones, forjando una identificación con los valores y la tradición futbolística del club, sintiéndonos parte de la familia de Atlético Nacional desde el primer instante que llegamos a sus instalaciones”, aseguró.
Luego dejó un recado sobre las situaciones complejas de explicar que se presentan en el fútbol. Cabe mencionar que la derrota 1 a 0 con Bucaramanga, en la que jugaron 4 extranjeros, que está prohibida, provocó la salida del estratega.
“Todos sabemos que en el fútbol existen circunstancias difíciles de explicar, que no están ligadas solo al trabajo y sus métodos, pero estoy seguro de que dejamos una buena base a futuro y que el balance es positivo”, manifestó, sin rodeos.
Luego, el técnico argentino le agradeció a los propietarios del club y a los mismos directivos. También señaló que la convivencia fue muy sana. Le agradeció a los jugadores y colaboradores de la institución.
“Quiero agradecer a la propiedad, a su presidente y a la dirección deportiva, la confianza y la libertad con las que hemos trabajado, al Plantel por su entrega, compromiso y sana convivencia, fue un honor dirigirlos, también quiero resaltar a todos los empleados y colaboradores que con su respeto y predisposición nos hicieron más fácil el día a día y por último a todos los hinchas que con su aliento nos acompañaron en cada partido y en todo momento”, expresó.
El mensaje de despedida de Javier Gandolfi de #Nacional, sus jugadores y sus hinchas. pic.twitter.com/0HYFahdGLR— tiagoaristi (@tiagoaristi) September 20, 2025
Por último, entre otras cosas más, dijo que en el futuro se volverá a cruzar el camino entre él y el equipo. “No tengo dudas que Atlético Nacional seguirá cosechando éxitos y engrandeciendo su enorme historia. Seguramente nos reencontraremos en el camino”, sentenció.