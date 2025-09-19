Ya no es Pablo Guede: confirman al nuevo técnico que está encaminado a Atlético Nacional

Atlético Nacional despeja su baraja de candidatos a nuevo director técnico. Pablo Guede parecía ganar la carrera, pero la reacción de la hinchada terminó por abrir otro camino en la dirigencia.

El uruguayo Vicente Sánchez ha despegado como principal favorito y parece encaminado a convertirse en el dueño del banquillo verdolaga.

Así lo informó Juan Felipe Cadavid, comentarista colombiano que anticipó una reunión importante entre club y entrenador.

“Sí, en la tarde se reúne Vicente Sánchez con la gente de Atlético Nacional”, apuntó Cadavid en su pódcast a través de YouTube.

En esa misma conversación estaba presente Sheyla García, quien corroboró la información de su colega y aseguró que Sánchez está “encaminadito” para convertirse en el nuevo DT.

🟢⚪️🇺🇾 Vicente Sánchez pica en punta por la dirección técnica en @nacionaloficial pic.twitter.com/2jRj8prbXq — Mauricio Gómez Buriticá (@elmago_b) September 19, 2025

Vicente Sánchez, desde Cruz Azul

“Reunión, apenas primera reunión, pero en ese nombre hay una mayoría importante. Ojalá las sensaciones en el encuentro confirmen lo que tienen como concepto del hombre”, agregó Sheyla.

Atlético Nacional no quiere fallar en esta elección y se está tomando su tiempo con la tranquilidad de estar parcialmente clasificado a cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

De hecho, está decidido que Diego Arias será técnico interino para el partido del domingo contra Unión Magdalena en Santa Marta.

Luego de eso, la idea es que llegue el nuevo entrenador en propiedad y se ponga al frente del plantel para la preparación del clásico frente a Millonarios en el Atanasio Girardot.

Ese será un debut por todo lo alto para Vicente Sánchez o para cualquiera que sea el elegido del conjunto verdolaga como reemplazo de Javier Gandolfi, quien todavía sigue sin romper el silencio sobre las razones de su salida.

Atlético Nacional espera por el nombramiento de su nuevo técnico. | Foto: NurPhoto via Getty Images

¿Quién es Vicente Sánchez?

La buena noticia para los hinchas de Atlético Nacional es que Vicente Sánchez llega con el cariño de la afición de Cruz Azul, último equipo al que dirigió en el fútbol mexicano.

De hecho, este año consiguió el título de la Copa de Campeones en la Concacaf (anteriormente conocida como Concacaf Champions League). En ese equipo fue figura el colombiano Kevin Mier, arquero surgido en la cantera del elenco paisa.

Sánchez solo ha tenido esa experiencia en su carrera como entrenador, aunque el rendimiento estuvo por encima de las expectativas.

En Cruz Azul dirigió 28 partidos por todas las competencias y tuvo un balance de 18 victorias, ocho empates y dos derrotas. Su rendimiento fue del 70,23 %, nada mal para una primera temporada como entrenador en jefe.

La principal conclusión es que Atlético Nacional piensa seguir apostando por técnicos extranjeros, aunque Vicente Sánchez tiene una relación estrecha con Colombia por la nacionalidad de su esposa Paula Gómez.