Tabla de posiciones de la Liga Betplay: América se hunde y Nacional sube como espuma

América de Cali y Atlético Nacional viven realidades totalmente distintas en la Liga Betplay 2025-II, tanto que están en extremos opuestos de la tabla de posiciones.

Mientras el conjunto escarlata sigue de capa caída y perdió de visita contra Alianza FC (1-0), los verdolagas ganaron en condición de local contra Envigado (1-0).

América cayó a la decimonovena posición de la tabla con apenas 5 puntos de 21 posibles, una situación crítica que podría traer decisiones drásticas en las próximas horas.

Atlético Nacional, por su parte, escaló a la tercera casilla por detrás del Junior de Barranquilla e Independiente Medellín.

Otra derrota del América

Aunque ambos tienen en común que quedaron eliminados en octavos de final del torneo internacional, América está viviendo la crisis más dura.

El elenco vallecaucano no levanta cabeza y volvió a perder en su visita al Estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar. El único gol del partido fue obra de Carlos Lucumí, que convirtió al minuto 72 con asistencia del recién ingresado Sergio Aponzá.

América trató de responder a la desesperada, sin embargo, no encontró el camino del empate y se devolvió a Cali con las manos vacías.

La última victoria de los americanos fue el pasado 29 de julio, es decir, hace más de un mes, cuando golearon a Tigres en la segunda ronda de la Copa Betplay. Por liga solo han conseguido una victoria y fue en el arranque del campeonato ante Águilas Doradas.

Gabriel Raimondi ha recibido el respaldo de los directivos, sin embargo, su situación al frente del equipo se hace insostenible llegando a la mitad del campeonato.

Esta semana sumaron tres fichajes con la esperanza de revertir el mal momento, pero se esperan medidas drásticas ante la falta de resultados.

Todo dependerá de la decisión que tome la presidenta Marcela Gómez, en conjunto con su grupo de trabajo y la opinión del máximo accionista, Tulio Gómez.

Partido de Alianza FC vs. América de Cali en Valledupar | Foto: @americadecali

Nacional gana, pero no gusta

Javier Gandolfi también corrió el mismo riesgo de Raimondi con la eliminación de Copa Libertadores, pero supo recomponer el camino en el torneo local.

Atlético Nacional venció a Envigado en el Atanasio Girardot, aunque no pudo pasar del 1-0 contra nueve hombres.

A pesar de la victoria, los hinchas salieron con ganas de más brillo y goles por parte de su equipo ante un rival que se quedó con dos menos antes del entretiempo.

“En el segundo tiempo aparecen las emociones y con dos hombres de más, nosotros no tuvimos la capacidad de manejar los tiempos y tener paciencia para lastimar al rival de distintas maneras”, indicó Gandolfi.

El técnico argentino se fue tranquilo pese al rendimiento de sus dirigidos. “Vamos a seguir trabajando y sanando heridas. Nosotros también tenemos heridas y hay cosas buenas, hoy el arco en cero, el equipo lleva once partidos sin perder, seguramente habrá cosas malas, pero en mi caso veo cosas muy positivas”, sentenció.