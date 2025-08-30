Suscribirse

Bus del Deportivo Cali atropelló a un hincha de su propio equipo: la víctima murió en el lugar

El inicio del partido en Palmaseca se retrasó por este fatal acontecimiento, confirmado por el técnico Alberto Gamero.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025, 1:51 a. m.
Alberto Gamero comentó detalles de lo sucedido en el camino hacia Palmaseca
Alberto Gamero comentó detalles de lo sucedido en el camino hacia Palmaseca | Foto: Captura Win Sports // video redes sociales

El partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín se retrasó por razones extradeportivas que sucedieron en la previa al compromiso disputado en el Estadio Palmaseca.

Según las palabras del propio técnico Alberto Gamero, el bus del cuadro azucarero arrolló por accidente a un hincha que murió en el lugar.

“Tuvimos un hecho lamentable de un accidente donde fallece un hincha del Deportivo Cali, un hincha que venía a ver su partido y se ha tropezado con el bus de nosotros”, comentó Gamero.

Producto de lo sucedido, los jugadores del cuadro verdiblanco tuvieron que bajarse del vehículo y fueron trasladados al estadio con el apoyo del equipo rival.

“Lamentablemente hay una niña herida. Por eso nos retrasamos, cuando veníamos saliendo por la autopista también hubo un atentado y nos cerraron la vía. Hoy fue un día cruel”, completó el estratega samario.

A pesar de la gravedad de lo sucedido, el partido siguió en marcha y arrancó sobre las 8:50 de la noche con la autorización de la Dimayor.

“Hay que tener fuerza. Yo creo que es duro ver una persona fallecer al ladito de uno. Los muchachos (jugadores) deben tener esa mentalidad con la que veníamos cuando salimos de la concentración y salir a ganar este partido que tenemos”, completó Gamero.

Y es que la hinchada del Deportivo Cali preparó un recibimiento multitudinario para su equipo, intentando motivarlos de cara a un compromiso importante por la Liga Betplay.

Paradójicamente, fue el bus del Medellín el que los ayudó a trasladarse hasta el estadio. “Esto del fútbol se vive en paz. Nosotros desafortunadamente tuvimos un tropiezo. No podíamos mover el bus porque hay un fallecido”, contó.

Gamero agregó que los directivos “muy gentilmente nos dieron la manito de irnos a buscar casi a 2 kilómetros de aquí. Gracias a Dios llegamos todo bien”.

Gesto de juego limpio

Minutos después del accidente, los delegados del Deportivo Cali se comunicaron con la Dimayor y lograron el aplazamiento del compromiso para veinte minutos después de lo establecido.

“La Dimayor se permite informar que el partido entre Deportivo Cali e Independiente Medellín, válido por la Fecha 9 de la Liga Betplay iniciará a las 8:45pm por inconvenientes de movilidad con el ingreso al estadio del club local”, indicaron a través de un comunicado.

En ese momento no se tenía conocimiento de la gravedad de lo sucedido y de la muerte del hincha que está bajo investigación de las autoridades.

Raúl Giraldo, máximo accionista de Independiente Medellín, contó la otra parte del gesto de juego limpio que tuvieron con la delegación del Deportivo Cali.

Rodrigo Cobo, gerente deportivo del club azucarero, fue quien lo llamó para pedirle la ayuda. “Le digo ‘con mucho gusto’, siempre buscando la unidad del fútbol colombiano, el bus fue y trajo a los jugadores y a su cuerpo técnico”, contó Giraldo.

“Hay que ser solidario. El fútbol colombiano es muy lindo, una liga que siempre está exportando jugadores y ese problema lo tiene cualquier persona”, agregó.

Giraldo lamentó el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali. “Qué pesar y un saludo a toda la familia, un hincha del fútbol que se nos va”, sentenció.

La Dimayor también lamentó el fallecimiento del hincha del Deportivo Cali que se vio involucrado en el accidente de tránsito con el bus del equipo. “Un abrazo de solidaridad a todos sus familiares y amigos”, señaló.

