Activos de los equipos del FPC van al alza, según reporte de la Supersociedades. Estos son los resultados de 2024

El 27 de agosto de 2025, la Superintendencia de Sociedades socializó un informe en el que se detalla el comportamiento económico de los clubes del fútbol colombiano con corte al 31 de diciembre de 2024.

Aunque las cifras son positivas para algunos equipos, Colombia aún sigue muy rezagada en comparación con otras ligas de la región como Brasil, Argentina o Chile, donde los indicadores pueden triplicarse sin problema alguno.

El Fútbol Profesional Colombiano debe seguir en crecimiento para, algún día, poder competir económicamente con países como Brasil. | Foto: ADOBE STOCK/ CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

El reporte de la entidad tuvo en cuenta los ingresos por taquilla y abonos, las ventas de artículos, los auxilios de Conmebol, la publicidad y patrocinios, y los derechos televisivos, como variables para determinar la salud financiera de los equipos.

En total se analizaron 36 clubes que están en ocho zonas del país y que participan en la primera y en la segunda división del fútbol colombiano. Las conclusiones del informe indican que los activos totales de los clubes “incrementaron 7,15 por ciento, pasando de 847.000 millones de pesos en 2023 a 908.000 millones en 2024, mientras que el patrimonio creció 6,27 por ciento, alcanzando 350.000 millones en 2024, desde 330.000 millones en 2023”.

Como se logra ver en la imagen, Millonarios le saca una ventaja leve a Nacional y una distancia considerable al América. | Foto: ADOBE STOCK/ CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

Todas las variables que se midieron tuvieron un incremento y los equipos han mantenido y expandido sus fuentes de financiamiento para tener ese crecimiento económico.

Por ejemplo, los ingresos ordinarios crecieron en 2,7 por ciento, los ingresos de derechos deportivos aumentaron 11,48 por ciento, los ingresos por taquilla y abonos crecieron 17,2 por ciento, y la publicidad y los patrocinios se incrementaron 12 por ciento.

En gastos de nómina los números son más parejos, siendo Nacional el que pica en punta. | Foto: ADOBE STOCK/ CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

En 2024, los derechos de televisión representaron unos 179.000 millones de pesos. Así, a cada club le correspondieron unos 5.000 millones de pesos y se confirma que las transmisiones vienen en aumento.