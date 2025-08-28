Suscribirse

Técnico de América ya conoce su suerte: última decisión se tomará en días por la directiva

De no haber una mejora de cara al próximo partido, el entrenador podría salir del banco técnico del cuadro de Cali.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 10:17 p. m.
Gabriel Raimondi está en la cuerda floja por lo que ha sido su 2025-II con América
Gabriel Raimondi está en la cuerda floja por lo que ha sido su 2025-II con América | Foto: @LigaBetPlayD

América Cali y Gabriel Raimondi nada que levantan su nivel en el Fútbol Profesional Colombiano.

Internacionalmente ya se dio el fracaso del semestre con la eliminación de Copa Sudamericana, y ahora las ‘papas queman’ tanto en Liga, como en Copa.

Esa acumulación de resultados adversos tendrían en el próximo partido su consecuencia.

América de Cali reforzará su plantel con jugadores que llegan de Europa
Plantel titular del América de Cali. | Foto: Captura @AmericadeCali

Según las informaciones que se manejan desde Cali, de no ganar el argentino el próximo fin de semana, será removido de su cargo.

“Si América de Cali no gana el domingo ante Alianza FC, Gabriel Raimondi dejará de ser el DT escarlata”, indica el medio Zona Libre de Humo.

Así pues, queda más que claro que el extranjero es consciente del ultimátum que le han dado para no quedarse sin trabajo a mitad del Torneo Finalización.

Raimondi se siente respaldado

En la noche del pasado miércoles, el cuadro de Raimondi dio continuidad a los malos resultados; en esta oportunidad frente al Atlético Bucaramanga.

Por la ida de los octavos de final de Copa BetPlay ante el conjunto leopardo, el rojo perdió con marcador de 1-0 en Santander.

Dicha nueva caída hizo que se acrecentara el malestar de la afición, quien pide que cambie pronto la situación desde el banquillo técnico.

Presentación de Gabriel Raimondi, nuevo director técnico del América de Cali.
Gabriel Raimondi y la presidenta de América de Cali, Marcela Gómez | Foto: Raúl Palacios / El País

Aunque se ejerza presión desde afuera, pareciera que internamente el estratega es autocrítico de lo que le espera si no empieza a dar vuelta a la situación del club.

“Si estuviera tranquilo, sería un loco. Hay que estar atentos a la realidad, el equipo hace mucho que no gana”, mencionó en rueda de prensa.

Al parecer, hasta la noche del miércoles Raimondi no tenía conocimiento de que su puesto pudiera estar en duda en América.

“La presidente y los dirigentes saben cómo trabajamos, por eso me renuevan siempre la confianza”, precisó.

Contexto: Selección Colombia le saca jugadores a América y Nacional; convocatoria se hizo pública

“Es normal que en la ciudad no estén tranquilos, así como nosotros tampoco. Cuando uno pierde o empata, no es un tema tranquilidad, sino de estar equilibrado”, finalizó haciéndose cargo de lo que pasa.

Fichajes de última hora caen en América

América de Cali presentó de manera oficial sus nuevos refuerzos para lo que resta del 2025.

Fueron dos volantes, donde cabe resaltar de uno que llegó a la poderosa Juventus, de la Serie A de Italia.

A quienes se hace referencia es a Andrés Tello y Andrés Felipe Roa, los cuales permanecían libres tras la terminación de los vínculos con sus exequipos.

El primero en ser oficializado fue el jugador de 28 años, a quien le dieron la bienvenida a través de los medios oficiales del club.

“¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo Escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta", informaron.

Contexto: Jugador de América entró en la convocatoria para la doble fecha de eliminatorias: es oficial

Sobre el otro nombre mencionado, este también tiene todo listo para ser confirmado como parte del plantel americano.

Será cuestión de horas, nada más, para que el exDeportivo Cali, Andrés Roa, ahora sea parte del otro equipo de tradición de la ciudad de Cali.

