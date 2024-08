Despedidas en Millonarios: figuras se fueron y generaron más tensión en plena crisis del club bogotano

Millonarios no pasa sus horas más favorables en el Torneo Finalización del 2024. Su plantel masculino se encuentra en disputa de la liga local, con grandes problemas para sumar buenos resultados y eso ha generado que al proceso de Alberto Gamero se siembren algunas dudas.

Aunque los resultados no lo acompañen al samario en este tramo de su dirección técnica, las informaciones que se manejan es que al interior del club no se piensa en una terminación que los une. “Fue ratificado por los directivos de Millonarios. Además, los capitanes expresaron su compromiso con el proyecto”, sentenció el periodista Julián Capera, de ESPN , hace un par de días.

Salazar aclaró su salida de Millonarios

La palabra “renuncia”, dio pie a un malestar marcado de un sector de la hinchada de Millonarios con Salazar y Celis. Esta, para no generar malos entendidos, decidió salir y poner la cara.

Bastante molesta por cómo se manejó la información, en un video divulgado en redes sociales dijo: “Por lo general no suelo hacer esto, pero es que ya llega un punto en el que uno se cansa de las cosas. Hay periodistas acá en Colombia que, la verdad, solo quieren destruir...”.

“Primero, infórmense de que las cosas que les dicen sean verídicas, no crean que porque escuchan un rumor ya es verdad. Para los periodistas, infórmense antes de salir a decir que uno renuncia, porque el que queda mal es uno, cuando no es verdad ”, sumó en su defensa.

“No es que uno renuncie, chao y se va. No renuncié a Millonarios, se pagó la cláusula ”, completó en la aclaración de la noticia previamente entregada.

A su vez, utilizando la más reciente situación, se amplió y aclaró la salida polémica de su anterior club: “La gran mayoría de ustedes piensan e interpretan cosas que no son, porque así fue también cuando salí de Santa Fe. La gente solo habla y no sabe la verdad de absolutamente nada de lo que pasó”.

“Eso nadie lo va a saber porque no me interesa que lo sepan... No es que uno hace lo que se le da la gana, entiendan eso. Dejen de hablar tanta huevonada que ya, en verdad, empieza a cansar tanta estupidez”, finalizó.