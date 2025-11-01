Valentina Taguado confesó que quiere un bebé y reveló la forma en la que lo tendría: “No tener que pedirle a ningún pir...”

Valentina Taguado se ha ganado el amor de sus seguidores por su personalidad arrolladora, la cual ha podido quedar evidenciada noche tras noche en el Canal RCN, ya que es una de las participantes favoritas de MasterChef Celebrity, uno de los realities más amados por los televidentes colombianos.

Luego de que terminaron las grabaciones de este programa culinario, Valentina llegó a formar parte de Qué hay pa’ dañar, el nuevo formato de este canal, en el cual realizan entrevistas a personajes, de manera muy casual, mezclando humor, noticias, entretenimiento y cruce de argumentos.

Valentina Taguado | Foto: Captura de Instagram @valentinataguado

Originalmente, este programa es conducido por Taguado, y los comediantes Johanna Velandia y Hassam, pero el humorista se alejó por un tiempo debido a una complicación en su salud, por lo que en su reemplazo está Valeria Aguilar, exparticipante de MasterChef y amiga muy cercana de Valentina.

Valentina Taguado habló de sus deseos de ser mamá

En una de las transmisiones de este programa, Taguado habló de un encuentro que tuvo durante un evento con Aída Victoria Merlano, en el que aparte de compartir con ella, conoció a su hijo Emiliano.

Según lo que dijo Valentina, este encuentro hizo que en su mente se dieran pensamientos sobre la maternidad y cómo ella la viviría.

En sus palabras, Taguado afirmó que sí desea ser madre, sin embargo, puso en duda que lo hiciera con una pareja sentimental.

“Yo creo que voy a terminar teniendo un bebé sola, me refiero a tipo Epa Colombia”, dijo Valentina.

@canalrcn Valentina Taguado les contó a Valeria Aguilar y a Johana Velandia en QuéHayPaDañar que, al conocer al bebé de Aida Victoria Merlano, Emiliano, le dieron muchas ganas de ser mamá. 😲🤭🔥 ♬ sonido original - CanalRCN - CanalRCN

En tono de broma, Valeria dijo “¿Cómo, en la cárcel?“, a lo que Valentina dio una negativa rotunda.

“Como inseminarme y trin, tener mi hijo sola y no tener que pedirle a ningún pir...”, agregó, haciendo énfasis en que no tendría ningún problema en tener a su hijo sola.

Sus palabras salieron como si fuera un nudo en la garganta y afirmó que esto le había pasado porque estaba totalmente hormonal, pero sí dejó claro que en realidad lo piensa.