Amelia De los Ríos, Guinness de Colombia en la apnea: “56 anillos de aire en un minuto”

Adicional a ese récord mundial, también ha obtenido otros en los Estados Unidos. Sus gestas han llegado a resonar en suelo nacional.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

25 de febrero de 2026, 9:27 a. m.
Amelia de Los Ríos, apneista colombiana que batió un Guinness en la disciplina
Amelia de Los Ríos, apneista colombiana que batió un Guinness en la disciplina Foto: Suministrada a SEMANA

Si bien representa a los Estados Unidos, Amelia de los Ríos es colombiana y su gran desempeño en la disciplina de la apnea la ha llevado a ser noticia internacionalmente.

Dicha disciplina que no es muy conocida en territorio colombiano consiste en aguantar en las profundidades del agua la mayor cantidad de tiempo posible. Es considerado como un deporte extremo y voluntario para quien lo practique.

Recientemente, se supo que De los Ríos obtuvo récords nacionales de los Estados Unidos y continental, así como también un récord Guinness.

Según los datos divulgados, la colombiana logró tener una marca en la modalidad de apnea estática (STA)

Su estadística fue registrada en un tiempo de 7:02.

“La increíble capacidad pulmonar de una apneísta estadounidense la lleva a lograr dos récords submarinos”, resalta una comunicación que fue compartida con SEMANA.

Para quien no conoce la exitosa carrera de la deportista, es calificada como una “apneísta profesional”, que “posee una capacidad pulmonar increíble y está acostumbrada a pasar largos periodos bajo el agua”.

Adicional a la marca alcanzada en Norteamérica, sus dotes para la inmersión en el agua le permitieron entrar en la historia de los Guinness.

Mariana Pajón fue elogiada por Guinness World Récords: “Una mujer influyente que ha marcado la historia”

Sobre esta otra muestra histórica en su deporte de Amelia, también se destacó: “Decidió destacar algunas de sus habilidades batiendo el récord Guinness de mayor cantidad de aros de aire lanzados bajo el agua en un minuto”.

De los Ríos explica sus hazañas

La gran protagonista de dichas hazañas en un deporte sin tanto reconocimiento en Colombia habló con los Guinness World Records, a quienes les explicó la técnica que desarrolla para lograr su actividad y ser de las mejores a nivel mundial.

“Lo único que haces es poner un poco de presión en tus mejillas, sacar la lengua y volver a meterla”, explica de manera sencilla.

“Cuanto más superficial sea el agua, más fácil será”, dice. “Pero si es demasiado superficial, las burbujas se romperán entre sí”, apunta ya sobre otra cuestión técnica del ejercicio en cuestión.

Según lo relatado a la autoridad mundial en verificación de récords, su relación con el deporte en sus edades tempranas no fue la mejor; no obstante, en la apnea encontró un don que tenía y desde que lo empezó a practicar mostró resultados.

“Y de repente, descubrí mi superpoder... contener la respiración para bucear o hacer anillos de burbujas”, relató.

La colombiana Sofía Gómez rompe récord continental en apnea

Guinness explicó la manera en la que De los Ríos tomó el primer cajón del podio en lo que se conoce como ‘hacer anillos de aire’ en las profundidades del agua.

“Amelia rompió su récord al hacer 56 anillos de aire en un minuto, y al hacerlo, también rompió el récord de mayor cantidad de anillos de aire hechos bajo el agua (sin límite de tiempo). Hizo un total de 81 anillos de aire sin límite de tiempo, nueve más que la anterior poseedora del récord", apunta Guinness.

