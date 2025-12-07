Colombia se corona campeón en los Juegos Bolivarianos: así quedó la tabla de medallería

Llegó la cuarta corona consecutiva para Colombia en los Juegos Bolivarianos. Este domingo, 7 de diciembre, la delegación cafetera obtuvo el triunfo en la tabla de medallería, con la competencia que se llevó a cabo en Ayacucho, Lima.

Es para enmarcar: el medallero de Colombia cerró en el primer puesto, con 142 de oro, 122 de plata y 77 de bronce. En total, la delegación regresa al país con 341 preseas.

El segundo en el escalafón fue Venezuela, con un total de 311 medallas, repartidas entre 104 de oro, 92 de plata y 115 de bronce. Finalmente, el top tres lo cierra Perú con 78 de oro, 80 de plata y 104 de bronce (262).

🏆 Último medallero oficial y Colombia se coronó campeona absoluta de los #JuegosBolivarianos2025 ❤️‍🔥🇨🇴

“Siempre tetra e gloria”: Ministerio del Deporte tras la gesta colombiana en los Juegos Bolivarianos Ayacucho, Lima

El Ministerio del Deporte ha estado cercano al desarrollo de las competencias colombianas en estos Juegos Bolivarianos que acaban de terminar. Apenas se supo que Colombia era el campeón, postearon un mensaje en sus redes sociales.

“De manera dorada cerramos la participación de la delegación colombiana en los Juegos Bolivarianos 2025. Nuestros atletas brillaron en Perú con una demostración total de talento, para proclamarse campeones por cuarta ocasión consecutiva y llenar de orgullo a todo un país”, escribió el Ministerio en sus canales oficiales.

🇨🇴🥇 ¡De manera dorada cerramos la participación de la delegación colombiana en los #JuegosBolivarianos2025!



Nuestros atletas brillaron en Perú con una demostración total de talento, para proclamarse campeones por cuarta ocasión consecutiva y llenar de orgullo a todo un país.

Hay talento con miras a Los Ángeles 2028

Entonces, el júbilo colombiano se hace presente en los Juegos Bolivarianos 2025 con una gran cantidad de atletas que tienen en la mira un objetivo: los próximos Juegos Olímpicos, de 2028, que se desarrollarán en Los Ángeles.

Siempre se ha sabido que el desarrollo de los Bolivarianos es una ventana para que los atletas se fogueen de cara al máximo evento deportivo que existe en el mundo entero. Las sensaciones son positivas para Colombia.