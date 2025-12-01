Orgullo colombiano: Natalia Linares consigue la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos

Comienza el mes de diciembre con una gran alegría para Colombia luego de la medalla de oro de Natalia Linares en la prueba de salto largo femenino en los Juegos Bolivarianos de Lima y Ayacucho 2025. La atleta colombiana llegaba a esta competencia como gran favorita al primer escalón del podio y pudo cumplir con el favoritismo en un dominio total de las colombianas con los registros impuestos.

Era la prueba más esperada de la tarde de este 1 de diciembre y Natalia Linares confirmó sus cualidades, disciplina y preparación para alcanzar la medalla de oro. Incluso, la atleta de Valledupar, de 22 años de edad, colocó el récord nacional y bolivariano, además de dar gran impulso a sus aspiraciones doradas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Dominó la prueba con un salto de 6.95 metros, suficiente para romper los registros de sus rivales, ganar la medalla de oro sin dudas e imponer el récord nacional y bolivariano. Por si fuera poco, la medalla de plata fue para su colega Valeria Araujo, con 6.63 mts. Para un contundente 1–2 de Colombia en Lima.

Natalia Linares, atleta colombiana. | Foto: NurPhoto via Getty Images

6.95 metros es su mejor marca personal y también supera por tres centímetros el registro que le dio el bronce en los Mundiales de Atletismo de Tokio en septiembre pasado. Esto le es suficiente para alargar su gran palmarés y perfeccionar su favoritismo rumbo a la prueba de salto largo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Natalia Linares, oro en los Juegos Bolivarianos

Este oro en los Bolivarianos se une a las victorias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 2023, Juegos Panamericanos de 2023 y los Juegos Panamericanos Junior de 2025.

¡LA REINA 🤩! Este fue el salto de Natalia Linares para quedarse con la medalla de oro 🥇 en los Juegos Bolivarianos (salto de longitud). 6 metros y 95 centímetros.



¡Brutal 💛💛💙❤️‍🔥! pic.twitter.com/1Tl2LNj8ee — Deporte Colombiano 🇨🇴 (@DeportColombia) December 1, 2025

Por otra parte, la venezolana Ornelis Ortiz se colgó la medalla de oro con salto de 6.36 metros. Natalia Linares se consolida como la mejor de la región en esta disciplina y espera continuar de gran manera el ciclo olímpico y posiblemente ser abanderada de Colombia en Los Ángeles. Los Juegos Bolivarianos se realizan en Lima y para muchos deportistas, es la primera estación en un exigente camino hasta la prueba máxima del Comité Olímpico Internacional.