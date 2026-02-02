Paloma Valencia denuncia contrato de la Agencia Nacional de Tierras para contratar vuelos privados

Paloma Valencia hizo una nueva denuncia sobre los contratos que se han firmado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro previo a la Ley de Garantías. Según denunció la Agencia Nacional de Tierras, firmó un convenio para alquilar vuelos privados para los funcionarios, además de un contrato con un medio de comunicación.

“El Gobierno dice que no le alcanza la plata y quiere clavarle más impuestos a los colombianos, pero los directivos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se aburrieron de las filas en los aeropuertos y decidieron viajar en aviones privados (chárter)”, denunció Valencia.

Según detalló, desde la ANT firmaron un contrato por 4.536 millones de pesos para los viajes privados de los funcionarios que superaría los 179 millones de pesos. “La comparación con los precios en vuelos comerciales es abismal”, aseguró la senadora.

En el caso del contrato con el medio de comunicación, dijo que le habrían entregado “a dedo” al Canal 13 un contrato por 25.000 millones de pesos para realizar eventos durante el 2026. “Ni siquiera permitieron que participaran empresas privadas para lograr un menor valor”, afirmó la candidata presidencial.

Valencia cuestionó que el Gobierno estaría derrochando recursos. “Así no hay plata que alcance. El derroche también es corrupción”, señaló.

La senadora detalló cada uno del valor de los vuelos y el número de pasajeros, pues en algunos casos solo habría viajado un funcionario.

La candidata presidencial publicó algunas de las facturas que se contrataron con Recio Turismo S.A. para proveer los tiquetes aéreos de los funcionarios de la entidad. Aunque el valor inicial fue de 3.024 millones de pesos, tras una adición realizada terminó costando 4.536 millones de pesos.

“De ese contrato se pagaron los vuelos comerciales y, también, los chárter que empezaron a tomar los directivos de la ANT, muchas veces a lugares donde hay rutas comerciales más baratas”, denunció la congresista.

Paloma Valencia es candidata en la Gran Consulta por Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y puso el ejemplo de un vuelo chárter entre Bogotá y Aguachica para 9 personas que costó 21 millones de pesos, pues el tiquete para esa misma ruta en un vuelo comercial habría costado 516.822. “Suponiendo que los 9 funcionarios tuvieran que viajar, lo cual es bastante particular, la diferencia supera los 16 millones de pesos”, reclamó la senadora.

Asimismo, puso el ejemplo de un vuelo para el director de la ANT y su equipo de seguridad entre Bogotá y Puerto Berrío, volviendo a la capital, que costó 26 millones de pesos.

“Esa ruta, sin problema alguno, se puede cubrir yendo de Bogotá a Medellín en avión y después un desplazamiento en carro de 3 horas. Todo el trayecto, de ida y vuelta, no debería costar más de 1 millón, por mucho. ¿En serio el señor Harman necesita viajar en chárter de 26 millones de pesos?“, criticó la senadora.