Política

Paloma Valencia denuncia contrato de la Agencia Nacional de Tierras para contratar vuelos privados

La candidata presidencial también denunció un contrato de la entidad con un canal de televisión.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 5:26 p. m.
Paloma Valencia es candidata presidencial del Centro Democrático.
Paloma Valencia es candidata presidencial del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

Paloma Valencia hizo una nueva denuncia sobre los contratos que se han firmado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro previo a la Ley de Garantías. Según denunció la Agencia Nacional de Tierras, firmó un convenio para alquilar vuelos privados para los funcionarios, además de un contrato con un medio de comunicación.

“El Gobierno dice que no le alcanza la plata y quiere clavarle más impuestos a los colombianos, pero los directivos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se aburrieron de las filas en los aeropuertos y decidieron viajar en aviones privados (chárter)”, denunció Valencia.

Según detalló, desde la ANT firmaron un contrato por 4.536 millones de pesos para los viajes privados de los funcionarios que superaría los 179 millones de pesos. “La comparación con los precios en vuelos comerciales es abismal”, aseguró la senadora.

En el caso del contrato con el medio de comunicación, dijo que le habrían entregado “a dedo” al Canal 13 un contrato por 25.000 millones de pesos para realizar eventos durante el 2026. “Ni siquiera permitieron que participaran empresas privadas para lograr un menor valor”, afirmó la candidata presidencial.

