Destapan supuesta “olla podrida” en el gobierno Petro: “Es de la mayor gravedad”

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, presentó una nueva denuncia en contra del Gobierno nacional. En esta oportunidad, alertó de supuestas irregularidades en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) e instó a los órganos de control a poner la lupa sobre el tema.

Valencia contó a través de sus redes sociales que la entidad estaría cobrando el 10 por ciento como comisión para la compra de tierras: “Lo que era un secreto a voces, se estaría comprobando con un contrato autenticado de mandato suscrito, presuntamente, entre una contratista y un vendedor de varios predios”.

La versión de Valencia es que, probablemente, este podría ser el inicio de una de las mayores ‘ollas podridas’ dentro del Ejecutivo, por lo que llamó a la Procuraduría, a la Contraloría y a la Fiscalía para que investiguen de fondo la queja que, hasta ahora, no tiene una respuesta por parte de la ANT.

Paloma Valencia denunció a directivos de la ANT por presuntamente obligar a trabajadores a votar en consulta del Pacto Histórico

La denuncia de Valencia

Valencia describió que desde el 25 de junio de 2024 la contratista firmó un contrato de prestación de servicios con la Agencia: “Su función, como abogada, era apoyar a la Secretaría General de la ANT. El contrato se extendía hasta el 31 de diciembre de 2024 y tenía una remuneración total de $ 74.9 millones”.

La senadora agregó que el 11 de noviembre de 2024, la contratista y el propietario de tres predios firmaron tres contratos de mandato, uno por cada uno, donde el dueño se habría comprometido a pagarle el 10 por ciento del valor que la ANT le diera por los terrenos.

“La comisión tenía como fundamento ‘la gestión’ que realizaría la contratista para lograr que la ANT comprara los lotes. Los contratos se habrían autenticado en las notarías 5 y 25 de Bogotá, y no tenían fecha de terminación. La labor finalizaba cuando la ANT comprara los predios”, dijo la candidata presidencial del Centro Democrático.

Agencia Nacional de Tierras. Imagen de referencia. Foto: Agencia Nacional de Tierras

Los cuestionamientos

Paloma Valencia manifestó que los tres predios sobre los cuales se firmaron los supuestos contratos de mandato fueron comprados por la Agencia Nacional de Tierras. Al parecer, la supuesta comisión ascendería a los 422 millones de pesos. Frente a todo esto, ella formuló los siguientes interrogantes:

“¿La contratista habría solicitado la comisión por cuenta propia o habría prestado su firma para que el dinero llegara a los directivos de la ANT? ¿La presunta comisión fue una exigencia que la ANT le hizo al vendedor para comprarle los lotes? ¿En la cuenta bancaria de la contratista se efectuó el depósito una vez se vendieron los lotes? ¿Ella realizó transferencias o retiros de dinero con posterioridad a la eventual consignación? ¿Qué tiene que ver “McEnroe” en todo esto?”, agregó Valencia.

Para ella, esta información sería de mayor gravedad: “Los entes de control deben iniciar una investigación urgente sobre la compra de tierras en la ANT. O los contratistas son unos avispados o los directivos los usan para recaudar el dinero y presionar a los compradores. Esto puede ser el inicio de una de las mayores ollas podridas del gobierno Petro”.