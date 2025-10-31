Suscribirse

Política

Paloma Valencia denunció a directivos de la ANT por presuntamente obligar a trabajadores a votar en consulta del Pacto Histórico

La congresista reveló unos chats que dejarían en evidencia la forma en la que estaban intentando que los funcionarios salieran a votar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 4:59 p. m.
Paloma Valencia Senadora y demandante
Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial. | Foto: juan carlos sierra-semana

Poco después de que se llevara a cabo la consulta interna del Pacto Histórico, que dejó como ganador a Iván Cepeda, la senadora Paloma Valencia hizo una grave denuncia.

Por medio de su cuenta de X, la militante del Centro Democrático aseguró que directivos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) supuestamente estaban presionando a los trabajadores de la entidad para que votaran en el mencionado proceso.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, realiza oficialmente y al público el lanzamiento de su campaña presidencial con el apoyo del partido Centro Democrático.
La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia. | Foto: Lina Gasca

"Habrían exigido tomar foto al puesto de votación para acceder a un día compensatorio, lo cual es abiertamente ilegal“, señaló.

Por ello, aseguró que al parecer convirtieron a la entidad en un “fortín al servicio de la consulta del Pacto Histórico“.

Contexto: Paloma Valencia pidió a Estados Unidos oponerse a la extensión de la Misión de Verificación de la ONU

De hecho, la precandidata presidencial publicó unos chats de WhatsApp que dejarían en evidencia todo. Incluso, hay un audio en el que un hombre explica que debido a que es una consulta no se entregaba ningún certificado, por lo que era necesaria la foto cuando estuvieran haciendo la votación.

Es la única forma que tenemos de comprobar y pues confiando en la buena fe de cada uno de ustedes”, se le escucha decir.

Ante esto, en las últimas horas Paloma Valencia anunció que radicó una queja disciplinaria contra Lilia María Rodríguez, subdirectora de la ANT, y otros directivos por esta supuesta presión que ejercieron en contra de los trabajadores de la entidad.

Contexto: Presidente Petro tiene cinco días para retractarse y presentar excusas públicas por señalamientos contra la senadora Paloma Valencia

La congresista recordó que esta práctica, como el hecho de tener que enviar la foto y de dar un día compensatorio, es algo que está prohibido y es ilegal.

“Solicitó que la Procuraduría General de la Nación actúe de inmediato e investigue lo que está ocurriendo en la ANT. Los funcionarios honestos de esa entidad -que son muchos- no tienen por qué vivir amedrentados ni perseguidos por las órdenes que reciben“, escribió en sus redes sociales.

Por el momento y pese a la controversia que se ha desatado, ni la institución ni los directivos han respondido a esta grave denuncia que hizo la militante del partido de oposición.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Caso Uribe: expertos explican cuáles son los caminos tras la decisión de absolver al expresidente, ¿habrá prescripción?

2. Lo levantó de la silla: Luis Díaz asombró compañero del Bayern con esto que hizo; video

3. El fuerte jalón de orejas del procurador general al presidente Petro por sus críticas a la Registraduría Nacional

4. ¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

5. Maduro, acorralado: pidió ayuda militar a Rusia por amenaza de posible bombardeo de EE. UU.; este fue el mensaje

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paloma ValenciaPacto históricoAgencia Nacional de TierrasProcuraduría General de la Nación

Noticias Destacadas

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño.

¿Está bloqueado el sueldo de Petro por estar en la lista Clinton? La salida que tendría la Casa de Nariño para pagarle al presidente

Redacción Semana
Paloma Valencia Senadora y demandante

Paloma Valencia denunció a directivos de la ANT por presuntamente obligar a trabajadores a votar en consulta del Pacto Histórico

Redacción Semana
Elecciones en paz Gregorio Eljach Procurador General de Colombia ● Hernán Penagos Giraldo Registrador Nacional del Estado Civil Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA

¿Daniel Quintero podrá inscribir su candidatura a la Presidencia? Esto respondió el registrador Hernán Penagos

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.