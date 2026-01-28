COFIDENCIALES

“Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer”: elogios a la Gran Consulta por Colombia

La elección interpartidista se llevará a cabo el próximo 8 de marzo.

Redacción Confidenciales
28 de enero de 2026, 3:24 p. m.
Vicky Dávila y Paloma Valencia
Vicky Dávila y Paloma Valencia Foto: SEMANA

La Gran Consulta por Colombia se alista para elegir en marzo al candidato presidencial entre nueve aspirantes: Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria.

Mientras llega el 8 de marzo, hay quienes anhelan que el próximo mandato presidencial esté a cargo de una mujer.

Quien hizo la propuesta a través de su cuenta en X fue la exembajadora de Colombia en Panamá Ángela Benedetti, quien además es hermana del ministro del Interior, Armando Benedetti.

En su mensaje en dicha red social, Benedetti también ‘bañó’ en elogios la Gran Consulta por Colombia.

“Todos deberíamos salir a votar por la consulta de la centro-derecha. Así esto se pondrá de alquilar balcón. No me cabe duda que los mejores candidatos y candidatas están ahí. Muestra armonía, colegaje, experiencia, sensatez , coherencia, etc. Ojalá en el 2026 nos gobierne una mujer Vicky Dávila, Paloma Valencia. Admiro a Mauricio Cárdenas y a Juan Daniel Oviedo. Ojalá”, dijo puntualmente Benedetti en X.

