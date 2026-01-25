Política

Gran Consulta por Colombia: los nueve candidatos se enfrentan a su primer debate en vivo. Así responden

El encuentro fue organizado por El Tiempo y RCN. La elección del ganador será el próximo 8 de marzo.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

26 de enero de 2026, 12:29 a. m.
Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán.
Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @GranConsulta

Los candidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia, conformados por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán, se enfrentan en un primer debate este domingo, 25 de enero.

El encuentro fue organizado por el diario El Tiempo y RCN, con un formato novedoso. En esta oportunidad, no preguntan los periodistas, sino decenas de personas a través de las redes sociales. Cada candidato contestó así una pregunta específica de algún usuario que fue identificado durante el proceso.

Los cuestionamientos giraron alrededor de diferentes temáticas de la actualidad nacional. Y, en algunos momentos, entre ellos se confrontaron mutuamente. El tiempo para cada uno, en la mayoría de los segmentos, fue de 30 segundos.

La candidata Vicky Dávila aseguró que quiere ser la primera mujer en llegar a la presidencia, pero no por ser mujer, sino por ser la persona mejor capacitada para lo que Colombia necesita en este momento.

Política

Gustavo Petro se refirió al estudio de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional; habló de “oligopolios” y revivió la idea de una constituyente

Política

“El ELN obliga a votar por Iván Cepeda”: Álvaro Uribe

Política

Fiscalía presentó escrito de acusación contra Carlos Ramón González: estos son los delitos por los que es investigado

Política

Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, denunció al exsecretario general ante la Fiscalía por caso de Juliana Guerrero

Política

César Gaviria aseguró que Gustavo Petro está en “guerra sin cuartel” contra Antioquia: “Críticas, estigmatizaciones y controversias”

Política

Gustavo Petro, sobre la ponencia que pide suspender el decreto de emergencia económica: “No está basada en la ciencia”

Política

“Claudia López le resta a Sergio Fajardo; es camaleónica, es una política en la que no se puede creer”: Vicky Dávila

Política

Vicky Dávila reacciona a su repunte en las encuestas: dijo que en la Gran Consulta por Colombia está el ganador de las elecciones presidenciales

Confidenciales

El 76 % dice que votará en la Gran Consulta por Colombia o en la del Pacto Amplio, según CNC para ‘Cambio’

Nación

¿En riesgo las consultas interpartidistas? Consejo de Estado admitió demanda que pide suspender la convocatoria

La periodista respondió con contundencia a la pregunta relacionada con la economía: ¿Qué políticas propone a profesionales de más de 50 años que no tienen un empleo estable y que no cumplen requisitos para acceder a la pensión?

“Para esas personas que perdieron la esperanza, les digo: el futuro está por delante, vamos a cambiar ese futuro juntos con crédito, capacitación, asistencia del Estado, alegría, confiando en Dios y entendiendo que, si nosotros ganamos las elecciones, vamos a poder hacer todo lo que está por delante. Hoy el país está triste, en un ambiente de derrota, pero les pido optimismo”, afirmó Dávila.

En otro fragmento respondió sobre cómo en su Gobierno le haría frente a la extorsión a los comerciantes:

Queremos acabar con el miedo, que la gente pueda salir tranquila de sus casas. Lo primero que se necesita es confianza para que la gente pueda denunciar y un gran bloque de búsqueda que vaya contra los extorsionistas en todas y cada una de las ciudades. Hay que controlar las cárceles porque desde allí se hacen las extorsiones mayoritariamente”, detalló.

La candidata Paloma Valencia habló sobre el déficit de producción energética: “Tenemos que impulsar las energías renovables: el sol, los ríos para hacer hidroeléctricas. Nosotros proponemos hacer de Colombia una potencia energética que enriquezca a los colombianos”.

Mauricio Cárdenas, por su parte, dijo: “Mi esfuerzo va a ser la reducción del gasto en esas áreas donde no le duele al colombiano, donde se están beneficiando, por ejemplo, los empleados que lleva este gobierno a ampliar las nóminas. El viernes pasado hubo un incremento en el Ministerio del Trabajo de 1.100 personas”.

“Necesitamos una economía dinámica que crezca, que genere empleo, que traiga inversión y que al final mejore los ingresos de los colombianos”, agregó Juan Carlos Pinzón.

Aníbal Gaviria se refirió a la relación del Estado con las empresas: “Tienen que existir unas reglas claras y reglas estables: continuar y mantener una relación que permita a los empresarios avanzar en sus inversiones porque crece el empleo. Y para ese elemento es fundamental recuperar la seguridad en el país”.

Juan Manuel Galán aseguró que para superar la informalidad era muy importante trabajar por mejorar la productividad. “Establecer un puente para que los colombianos puedan pasar de la informalidad a la formalidad. Un puente en donde ellos identifiquen que no les va a salir carísimo volverse formales”.

El candidato habló de que es necesario modernizar la DIAN, de modo que les facilite a los ciudadanos los trámites innecesarios para quienes quieren emprender y crear sus empresas. Habló de que los primeros años de este esfuerzo son conocidos como “el valle de la muerte”.

Juan Daniel Oviedo respondió a: ¿Están de acuerdo con la construcción de megacárceles, similares a las implementadas en otros países?

“Nuestro compromiso es hacer un trabajo en equipo con el sector privado, para que más personas se ganen ese salario. ¿Cómo? Utilizando canales como el 4 por ciento del subsidio familiar que permita que nuestro gobierno acompañe al sector privado que genera ese empleo de uno o dos salarios mínimos para lograr que 3 de cada 10 ganen ese salario”, mencionó.

Más de Política

Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán.

Gran Consulta por Colombia: los nueve candidatos se enfrentan a su primer debate en vivo. Así responden

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

Gustavo Petro se refirió al estudio de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional; habló de “oligopolios” y revivió la idea de una constituyente

Álvaro Uribe e Iván Cepeda

“El ELN obliga a votar por Iván Cepeda”: Álvaro Uribe

Se cumple en el Senado el debate al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González.

Fiscalía presentó escrito de acusación contra Carlos Ramón González: estos son los delitos por los que es investigado

Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, responde por toda la polémica que se ha generado con la universidad.

Francisco Pareja, representante legal de la Fundación San José, denunció al exsecretario general ante la Fiscalía por caso de Juliana Guerrero

Expresidente César Gaviria

César Gaviria aseguró que Gustavo Petro está en “guerra sin cuartel” contra Antioquia: “Críticas, estigmatizaciones y controversias”

“Todo es posible con el presidente Trump. Es un negociador”, dice el exembajador James Story.

Gustavo Petro, sobre la ponencia que pide suspender el decreto de emergencia económica: “No está basada en la ciencia”

Vicky Dávila, Claudia López y Sergio Fajardo.

“Claudia López le resta a Sergio Fajardo; es camaleónica, es una política en la que no se puede creer”: Vicky Dávila

Vicky Dávila arremete contra Alex Saab.

Vicky Dávila arremete contra Álex Saab por opinar sobre las elecciones en Colombia y le advierte: “Lo voy a pedir en extradición, usted va a pagar”

Gabriel Vallejo e Iván Cepeda.

“El responsable de la fracasada paz total es Iván Cepeda”: Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático

Noticias Destacadas