Gran Consulta por Colombia: los nueve candidatos se enfrentan a su primer debate en vivo. Así responden

Los candidatos presidenciales de la Gran Consulta por Colombia, conformados por Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán, se enfrentan en un primer debate este domingo, 25 de enero.

El encuentro fue organizado por el diario El Tiempo y RCN, con un formato novedoso. En esta oportunidad, no preguntan los periodistas, sino decenas de personas a través de las redes sociales. Cada candidato contestó así una pregunta específica de algún usuario que fue identificado durante el proceso.

Los cuestionamientos giraron alrededor de diferentes temáticas de la actualidad nacional. Y, en algunos momentos, entre ellos se confrontaron mutuamente. El tiempo para cada uno, en la mayoría de los segmentos, fue de 30 segundos.

La candidata Vicky Dávila aseguró que quiere ser la primera mujer en llegar a la presidencia, pero no por ser mujer, sino por ser la persona mejor capacitada para lo que Colombia necesita en este momento.

La periodista respondió con contundencia a la pregunta relacionada con la economía: ¿Qué políticas propone a profesionales de más de 50 años que no tienen un empleo estable y que no cumplen requisitos para acceder a la pensión?

“Para esas personas que perdieron la esperanza, les digo: el futuro está por delante, vamos a cambiar ese futuro juntos con crédito, capacitación, asistencia del Estado, alegría, confiando en Dios y entendiendo que, si nosotros ganamos las elecciones, vamos a poder hacer todo lo que está por delante. Hoy el país está triste, en un ambiente de derrota, pero les pido optimismo”, afirmó Dávila.

En otro fragmento respondió sobre cómo en su Gobierno le haría frente a la extorsión a los comerciantes:

“Queremos acabar con el miedo, que la gente pueda salir tranquila de sus casas. Lo primero que se necesita es confianza para que la gente pueda denunciar y un gran bloque de búsqueda que vaya contra los extorsionistas en todas y cada una de las ciudades. Hay que controlar las cárceles porque desde allí se hacen las extorsiones mayoritariamente”, detalló.

🗳️ 🇨🇴#ElDebateDeLaGente | La candidata @VickyDavilaH responde a @NicolasCastroV la pregunta: ¿qué políticas proponen a profesionales de más de 50 años que no tienen empleo estable y no cumplen requisitos para acceder a la pensión? @NoticiasRCN @Eltiempo @lafm @Citytv @CanalRCN pic.twitter.com/elWimpcBXj — Noticias RCN (@NoticiasRCN) January 26, 2026

La candidata Paloma Valencia habló sobre el déficit de producción energética: “Tenemos que impulsar las energías renovables: el sol, los ríos para hacer hidroeléctricas. Nosotros proponemos hacer de Colombia una potencia energética que enriquezca a los colombianos”.

Mauricio Cárdenas, por su parte, dijo: “Mi esfuerzo va a ser la reducción del gasto en esas áreas donde no le duele al colombiano, donde se están beneficiando, por ejemplo, los empleados que lleva este gobierno a ampliar las nóminas. El viernes pasado hubo un incremento en el Ministerio del Trabajo de 1.100 personas”.

“Necesitamos una economía dinámica que crezca, que genere empleo, que traiga inversión y que al final mejore los ingresos de los colombianos”, agregó Juan Carlos Pinzón.

Aníbal Gaviria se refirió a la relación del Estado con las empresas: “Tienen que existir unas reglas claras y reglas estables: continuar y mantener una relación que permita a los empresarios avanzar en sus inversiones porque crece el empleo. Y para ese elemento es fundamental recuperar la seguridad en el país”.

Juan Manuel Galán aseguró que para superar la informalidad era muy importante trabajar por mejorar la productividad. “Establecer un puente para que los colombianos puedan pasar de la informalidad a la formalidad. Un puente en donde ellos identifiquen que no les va a salir carísimo volverse formales”.

El candidato habló de que es necesario modernizar la DIAN, de modo que les facilite a los ciudadanos los trámites innecesarios para quienes quieren emprender y crear sus empresas. Habló de que los primeros años de este esfuerzo son conocidos como “el valle de la muerte”.

Juan Daniel Oviedo respondió a: ¿Están de acuerdo con la construcción de megacárceles, similares a las implementadas en otros países?

“Nuestro compromiso es hacer un trabajo en equipo con el sector privado, para que más personas se ganen ese salario. ¿Cómo? Utilizando canales como el 4 por ciento del subsidio familiar que permita que nuestro gobierno acompañe al sector privado que genera ese empleo de uno o dos salarios mínimos para lograr que 3 de cada 10 ganen ese salario”, mencionó.