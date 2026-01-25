Política

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán, en empate técnico en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de CNC para ‘Cambio’

La alianza de centro derecha se ha convertido en una alternativa sólida en la carrera por la Presidencia de la República.

Redacción Semana
25 de enero de 2026, 11:59 a. m.
Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán.
Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán. Foto: SEMANA

La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) para la revista Cambio muestra que el primer lugar en la Gran Consulta por Colombia se disputa entre tres candidatos presidenciales: Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán.

De acuerdo con Cambio, los aspirantes que puntean la encuesta están en un triple empate técnico.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, registró un 15,7%. A seis décimas de distancia está Vicky Dávila, del Movimiento Valientes, con el 15,1%.

Luego aparece Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, en tercer lugar con 14,2%. Esto significa que está a 1,5 puntos porcentuales de la candidata del uribismo y a menos de 9 décimas de la periodista.

Esto muestra que, si bien Valencia puntea la encuesta de centro derecha, tanto Dávila como Galán tienen la posibilidad de crecer y pelear el primer puesto.

En el cuarto puesto se ubica Juan Daniel Oviedo, candidato de Con Toda por Bogotá, con el 6,9%. Le siguen Aníbal Gaviria (6,1%), Juan Carlos Pinzón (6,1%), Enrique Peñalosa (5,7%), David Luna (3,9%) y Mauricio Cárdenas (0,7%).

La Gran Consulta por Colombia se consolida como una opción sólida en la carrera por la Presidencia de la República, reuniendo estructuras de partidos y aspirantes independientes. Y el escenario interno empieza a decantarse por los nombres más fuertes.

Por otro lado, los punteros de la encuesta general son Iván Cepeda, con un 28,2%, y Abelardo de la Espriella, con un 15,5%.

Este es el resultado general de la encuesta:

  • Iván Cepeda: 28,2%
  • Abelardo de la Espriella: 15,5%
  • Sergio Fajardo: 9,8%
  • Claudia López: 3,7%
  • Vicky Dávila: 2,4%
  • Paloma Valencia: 2,3%
  • Juan Manuel Galán: 2,0%
  • Juan Daniel Oviedo: 1,7%
  • Enrique Peñalosa: 1,3%
  • Juan Carlos Pinzón: 1,0%
  • Daniel Quintero: 1,0%
  • Carlos Caicedo: 0,9%
  • Aníbal Gaviria: 0,9%
  • Luis Gilberto Murillo: 0,8%
  • Mauricio Cárdenas: 0,7%
  • David Luna: 0,7%
  • Camilo Romero: 0,6%
  • Maurice Armitage: 0,3%
  • Roy Barreras: 0,3%
  • Voto en blanco: 2,3%
  • Ninguno: 16,1%
  • NS/NR: 7,5%

