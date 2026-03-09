CONFIDENCIALES

María Fernanda Cabal y su reacción tras el triunfo de Paloma Valencia en La Gran Consulta por Colombia

Paloma Valencia obtuvo más de tres millones de votos en la consulta interpartidista.

9 de marzo de 2026, 8:37 a. m.
De izquierda a derecha: María Fernanda Cabal y Paloma Valencia.
La senadora Paloma Valencia fue la ganadora de la Gran Consulta por Colombia con una amplia ventaja contra sus contrincantes, tras obtener 3.236.286 votos que le permiten ser candidata presidencial.

El segundo en la lista fue Daniel Oviedo, quien alcanzó 1.255.510 votos.

Después de que Valencia ganara la consulta entre partidos, la senadora María Fernanda Cabal reaccionó en su cuenta de X para felicitarla.

Esto sucedió en medio del revuelo que se originó en el Centro Democrático después de que escogieran a Valencia para participar en La Gran Consulta por Colombia.

“Felicitaciones, @PalomaValenciaL. Este triunfo representa un paso importante en la derrota del neocomunismo que encarnan Petro y Cepeda. Es momento de redoblar esfuerzos y fortalecer el trabajo por Colombia. El bien superior es la patria”, fue el mensaje de Cabal a Valencia a través de X.

