La Bolsa Mercantil acelera su crecimiento impulsada por facturas electrónicas y financiación empresarial

La Bolsa Mercantil de Colombia comenzó 2026 con crecimiento en ingresos y una mayor participación en mercados relacionados con facturas electrónicas, financiación empresarial y energía, sectores que siguen ganando peso dentro de las dinámicas financieras del país.

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Durante el primer trimestre del año, la entidad reportó ingresos operacionales por $33.274 millones, lo que representó un crecimiento de 4% frente al mismo periodo de 2025.

Uno de los principales impulsores del resultado fue el mercado de registro de facturas, cuyo volumen alcanzó los $24,92 billones, permitiendo un aumento de 3 % en los ingresos asociados a esta línea de negocio.

El comportamiento refleja cómo las facturas electrónicas y los mecanismos de financiación no bancaria continúan consolidándose como herramientas clave de liquidez para empresas y proveedores, especialmente en un entorno donde muchas compañías buscan alternativas distintas al crédito tradicional.

La Bolsa Mercantil también reportó un fuerte crecimiento en Atra-e, su mercado bursátil de facturas, donde el valor negociado se multiplicó por cinco frente al mismo trimestre del año anterior.

Además, las operaciones de Órdenes Irrevocables de Giro (OIG) y SIMM registraron un crecimiento de 28% en valor administrado durante el trimestre.

En el Mercado de Compras Públicas, la entidad negoció operaciones por $395.758 millones, manteniendo un comportamiento positivo frente a las metas previstas para el inicio de 2026.

Otro de los focos estratégicos estuvo en el sector energético. Durante el trimestre, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) aprobó el Mecanismo de Comercialización de Energía desarrollado por Conexión Energética, filial de la Bolsa Mercantil, habilitando un nuevo esquema de contratación para el mercado eléctrico colombiano.

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Además, el Ministerio de Minas y Energía adjudicó a la Bolsa Mercantil el contrato para actuar como subastador oficial en procesos de contratación de energía eléctrica a largo plazo durante los próximos tres años.

“Esta evolución nos ha permitido focalizar nuestros esfuerzos, fortalecer capacidades y responder a nuevas necesidades de empresas y del sector privado”, señaló María Inés Agudelo Valencia, presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia.

Presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia Foto: Suministrada a SEMANA / API

Actualmente, la Bolsa Mercantil opera mercados relacionados con productos agropecuarios, industriales, minero-energéticos y otros commodities, consolidando una estrategia enfocada en financiación empresarial, negociación de bienes y fortalecimiento de sectores estratégicos para la economía colombiana.