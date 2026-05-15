Universidad del Magdalena y Hub Ambiental del Caribe, finalistas en premios latinoamericanos de innovación y transformación digital

El proyecto Hub Ambiental del Caribe (HAC) fue seleccionado como finalista en los Smart City Expo LATAM Awards 2026, reconocimiento que destaca iniciativas de innovación, transformación digital y desarrollo sostenible en América Latina. La premiación se realizará del 2 al 4 de junio de 2026 en Puebla, México, durante el Smart City Expo LATAM Congress.

La iniciativa fue nominada en la categoría Transformación Digital, en la que se reconocen proyectos que utilizan herramientas tecnológicas e innovación para generar impactos en los territorios y fortalecer la relación entre ciudadanía, sostenibilidad y gestión pública.

El Hub Ambiental del Caribe comparte esta categoría con proyectos de distintos países de la región que desarrollan procesos de transformación territorial mediante soluciones digitales e innovación social aplicada al desarrollo sostenible.

Hub Ambiental del Caribe y la Universidad del Magdalena, finalistas en los Smart City Expo LATAM Awards 2026 Foto: Suministrada / API

La nominación también marca un hecho relevante para la Universidad del Magdalena, al convertirse en la única universidad latinoamericana finalista en esta edición de los premios. En las cuatro categorías participan principalmente alcaldías, gobiernos regionales y entidades gubernamentales, mientras que el Hub Ambiental del Caribe es la única iniciativa liderada desde la academia y desarrollada mediante una alianza multisectorial.

El proyecto ha impulsado procesos de monitoreo ambiental inteligente con la instalación de estaciones y nodos tecnológicos en municipios del corredor minero del Caribe colombiano. Estas acciones se han articulado con escuelas de ciencia ciudadana, estrategias de apropiación social del conocimiento y la formación de veedores ciudadanos conocidos como “Custodios del Caribe”.

El Hub Ambiental del Caribe es financiado por el Sistema General de Regalías y ejecutado por la Universidad del Magdalena en los departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira, específicamente en los municipios de Algarrobo, La Jagua de Ibirico y Albania.

Desde la Universidad del Magdalena agradecieron a las corporaciones autónomas Corpamag, CorpoCesar y CorpoGuajira; a las alcaldías municipales; a empresas aliadas y a más de 5.000 personas vinculadas a las actividades comunitarias y de formación desarrolladas por el proyecto.