Más inversión para la innovación: Medellín impulsa red de capital de riesgo con alcance regional

Con la llegada de inversionistas internacionales y la creación de nuevas redes locales, la ciudad busca fortalecer su ecosistema emprendedor y atraer recursos para proyectos de innovación y tecnología.

Redacción Economía
22 de agosto de 2025, 5:05 p. m.
La innovación tecnológica se consolida como eje central en las estrategias de inversión y emprendimiento en Medellín
Medellín avanza en la implementación de una de las estrategias más ambiciosas de capital de riesgo en América Latina. La iniciativa, liderada por la Alcaldía y articulada a través de la corporación Ruta N, busca posicionar a la ciudad como un destino confiable para inversionistas y startups de alto impacto.

Durante agosto, más de 200 inversionistas internacionales visitarán la capital antioqueña para participar en espacios de formación, ruedas de negocio y encuentros con actores del ecosistema local. El objetivo es generar conexiones estratégicas que consoliden a Medellín como un hub regional de ciencia, tecnología e innovación.

La estrategia, conocida como Medellín Venture Capital (VC), se sustenta en tres frentes principales. El primero corresponde a la formación de más de 100 nuevos inversionistas en capital de riesgo, entre ángeles inversionistas y family offices, quienes ahora cuentan con herramientas para diversificar sus portafolios hacia proyectos de base tecnológica.

En un segundo nivel se encuentra la Comunidad Medellín VC, una red que reúne a emprendedores, inversionistas y entidades con el fin de fortalecer el ecosistema. Hasta la fecha, esta red ha realizado más de diez eventos y publicado cinco reportes especializados que ofrecen información y análisis a más de 400 startups y 200 inversionistas regionales.

El tercer frente corresponde al vehículo de inversión público-privado, diseñado para atraer capital internacional y fomentar el crecimiento de nuevas empresas. En 2024, gracias a una inversión inicial, se lograron movilizar más de 40 millones de dólares destinados al escalamiento de emprendimientos en Medellín y la región.

Con estas apuestas, Medellín busca no solo incrementar el flujo de inversión, sino también promover la generación de empleo de calidad y fortalecer el tejido empresarial, posicionándose como referente latinoamericano en innovación con impacto.

