Innovación en Colombia: así quedó el ranking de la Andi y Dinero en 2025. Estas son las empresas que lideran

Impulsadas por el cambio demográfico, la crisis del sistema de salud y la transición energética, las empresas del país aceleran su innovación y muestran resultados tangibles. Estas son las mejores de 2025, según el ranking de la Andi y Dinero.

Crear, mantener y hacer crecer una empresa nunca ha sido fácil. Sin embargo, hay un factor clave que puede ayudar al éxito en ese propósito y es la innovación. Las firmas que son capaces de reinventarse, crear productos o procesos nuevos tienen más posibilidades de sobrevivir y escalar, que aquellas que se quedan haciendo siempre lo mismo.

Por ese motivo, la innovación ya no puede ser una moda o un valor empresarial, sino una necesidad, y eso se evidencia en la participación de 308 empresas de 48 subsectores económicos en el ranking anual que sobre la materia realiza la Andi en alianza con Dinero.

En este estudio, que en 2025 llegó a su novena edición, se encontró que en promedio las empresas evaluadas invierten 9,3 por ciento de sus ventas en Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), área en la que además emplean a 19.625 personas.

El año pasado, las compañías que se postularon para el ranking generaron más de 7.669 proyectos de innovación y lograron que el 17,2 por ciento de sus ventas fueran resultado de sus productos o servicios innovadores. Igualmente, crearon 36 spin-offs, es decir, nuevas empresas que nacen a partir de una más grande con el fin de aprovechar una idea, tecnología, patente o proyecto desarrollado internamente, pero que tiene potencial comercial propio.

Alejandro Olaya, gerente nacional de Innovación y Emprendimiento de la Andi, insiste en que innovar ya no es opcional. “Es la única forma de seguir el paso a un cambio tecnológico y comercial cada vez más dramático y acelerado”, precisa y agrega que las inversiones que hicieron las empresas el año pasado en innovación son las más altas desde que se realiza el ranking.

Colsubsidio, Alpina, la Fundación Cardioinfantil –LaCardio–, Alsec, Schneider Electric, Novo Nordisk Colombia y Colombina se ubicaron como las siete empresas más innovadoras de 2025. Todas tienen en común que han convertido a la innovación en un tema transversal, en una cultura que tratan de inculcar en todos sus empleados y que, además, no solo busca el beneficio propio para sus compañías, sino que tiene un alto componente de sostenibilidad e impacto.

Coincidencialmente, estas siete empresas quedaron bien clasificadas en el escalafón porque innovaron con temas relacionados con la salud y el bienestar. La única excepción es Schneider Electric, que se ganó su puesto en el top 7 por un programa de acceso a energía destinado a comunidades que no tienen servicio de luz.



Cuatro arquetipos

Además de evaluar a las empresas para clasificarlas en un ranking general, del que se conocen públicamente los 30 primeros puestos, este listado organiza a las compañías por su arquetipo de innovación, es decir, por el conjunto de características, estrategias y comportamientos que definen sus aproximaciones o filosofías hacia la innovación.

Como resultado, se generan cuatro subrankings (arquetipos). El primero es el de los inventores, que son empresas con un marcado enfoque en Investigación y Desarrollo (I+D) e invierten en capital de riesgo. En esta categoría, los primeros lugares fueron para Alpina y para Alianza Team.

El segundo arquetipo son los rebeldes. Se refiere a las compañías que se distinguen por su espíritu disruptivo e intraemprendimiento. Participan en innovación abierta y prueban prototipos anualmente en sus proyectos. Acá las cabezas fueron Schneider Electric y Fiduciaria de Occidente.

La tercera categoría corresponde a los visionarios, empresas que se distinguen por anticipar el futuro y aprovechar tendencias. Ejecutan proyectos de innovación abierta, captan recursos y capacitan talento cada año. En 2025, el liderazgo fue para Colsubsidio y Alsec. Este grupo es el que cuenta con mayor representación en el ranking.

Los héroes son el cuarto arquetipo de innovación. Ellos generan ideas con impacto social, beneficiando a diversas comunidades. Invierten y apalancan recursos para crear cambios sostenibles que mejoren la vida de las personas. LaCardio y Novo Nordisk Colombia obtuvieron los mejores resultados en esta área.



Regiones, sectores y tamaño

Cundinamarca se mantiene como el departamento con más empresas innovadoras, con 35,09 por ciento de las participantes. Le siguen Antioquia, con 24,5 por ciento, y Valle del Cauca, con 11,7 por ciento. Asimismo, el sector servicios cuenta con más compañías en esta medición y después le sigue la industria; en particular, se destaca la que se dedica a la producción de alimentos.

A diferencia de la composición general de las empresas en Colombia, en donde priman las pymes y las micro, en este estudio prevalecen las firmas de mayor tamaño, con 60 por ciento del total.

No obstante, diversos estudios insisten en la necesidad de innovar, independientemente del tamaño de la compañía. Una encuesta realizada por Colsubsidio, en alianza con ProBogotá e Ipsos Colombia, revela que ciertas decisiones internas de las empresas –como adoptar tecnología, innovar, invertir en talento humano o planificar– pueden marcar una diferencia significativa en su desempeño.

Encontraron que, en Bogotá, las empresas que innovan registran ventas hasta tres veces mayores que las que no lo hacen; reportan ingresos superiores en hasta ocho veces y emplean casi tres veces más personas que las que no innovan.

Con todo, tanto la encuesta de Colsubsidio, como el ranking de la Andi, muestran que la principal barrera externa para innovar es la falta de fuentes de financiación. Como se sabe, el proceso para que una idea nueva se convierta en realidad no solamente es costoso en términos económicos, sino también en tiempo, pues generalmente se llega al resultado final tras varios ensayos, pruebas y errores, y pocas veces las empresas pequeñas tienen recursos suficientes para aguantar ese ritmo de gasto, que además no siempre llega a buen puerto.



Menor compromiso estatal

El análisis de la Andi advierte que, pese al creciente interés de las empresas colombianas por innovar, el año pasado los recursos del presupuesto nacional destinados a CTI cayeron 79 por ciento anual. Paralelamente, los beneficios tributarios –que venían aumentando desde 2017 y alcanzaron 2,5 billones de pesos– se redujeron a cero en 2024, dejando a las empresas innovadoras sin su herramienta más valorada para financiar la transformación.

“Mientras el compromiso público con la financiación de la innovación se desploma, el sector privado asume el liderazgo”, indica Olaya.

Si bien cada vez más empresas se ponen la camiseta de la innovación, esta no debe ser un esfuerzo aislado, sino colectivo. Por este motivo, se requiere que desde lo público también sea una prioridad y que se le asignen los recursos necesarios.

Las 30 empresas más innovadoras de 2025 Atrás 1 Adelante Fuente: Andi





Top 10 arquetipo rebelde Atrás 1 Adelante Fuente: Andi





Top 10 arquetipo Visionario Atrás 1 Adelante Fuente: Andi





Top 10 arquetipo inventor Atrás 1 Adelante Fuente: Andi





Top 10 arquetipo héroe Atrás 1 Adelante Fuente: Andi

