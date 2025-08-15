La empresa que reinventó los empaques para carnes: “Creemos en el poder de innovar”

Durante años, las marcas de alimentos cárnicos en Colombia han tenido que importar bolsas termoencogibles de alta barrera, enfrentando limitaciones en personalización, versatilidad, flexibilidad y gestión de inventarios. Esta realidad llevó a la empresa Alico, con más de 40 años de historia liderando el diseño y la fabricación de empaques flexibles, a desarrollar una solución de excelente desempeño que cumple con los requerimientos del mercado cárnico.

Pero, además, gracias a su producción local garantiza versatilidad, flexibilidad y personalización a través de la impresión, incluso en tirajes cortos. El modelo de negocio y producción de Alico facilita que los empaques estén al alcance de todo tipo de clientes: desde micro y pequeñas empresas, hasta grandes industrias.

Tecnología Triple Bubble®️ de KÜHNE

En el corazón de esta innovación sobresale una apuesta por la tecnología triple burbuja de KÜHNE, una empresa alemana líder mundial en el diseño y fabricación de máquinas extrusoras de películas tubulares con barrera y bi-orientadas, que permiten potenciar las propiedades de barrera y el grado de termoencogimiento.

Los empaques de Alico poseen una alta tecnología de barrera al oxígeno que alarga la vida de los cortes cárnicos. | Foto: Cortesía Alico

Esta tecnología, además de aumentar la capacidad productiva de la compañía, permite plasmar el espíritu innovador y de servicio de Alico en Termoflex +B: una bolsa termoencogible para carnes frescas elaborada a la medida y con excelente desempeño técnico.

Entre sus propiedades se destaca el brillo y transparencia, que resaltan la apariencia y presentación del corte cárnico; una alta barrera al oxígeno y al vapor de agua para prolongar la vida útil de la carne; propiedades mecánicas equilibradas que garantizan la integridad del empaque, y la capacidad de contraer más del 40 por ciento tanto en dirección de máquina como en dirección transversal, permitiendo un ajuste preciso del producto y la máxima protección del contenido, evitando espacios libres y ofreciendo una excelente presentación.

Asimismo, el diseño y versatilidad de esta tecnología permiten trabajar con múltiples materias primas, desarrollando opciones libres de materiales catalogados como ‘difíciles de reciclar’ en la cadena de empaques flexibles de polietileno.

Ciencia funcional

Termoflex +B es el resultado de una colaboración en la cadena de valor entre ExxonMobil y Kuraray. ExxonMobil aportó su resina de polietileno de alto desempeño Exceed™ Though +, que permite fabricar películas con una combinación de baja densidad, alta resistencia a la perforación y estabilidad de burbuja, que habilita diseños innovadores en empaques que antes eran imposibles de producir.

Los empaques de Alico también se utilizan para quesos. | Foto: Cortesía Alico

Por su parte, Kuraray ha sido un socio clave para la tecnología de la barrera al oxígeno, integrando su tecnología EVAL™, una referencia global de copolímeros de etileno y alcohol vinílico (EVOH) con propiedades superiores de barrera al oxígeno y grados especializados, que proveen un desempeño mecánico optimizado para aplicaciones demandantes como el termoencogimiento.

El trabajo en equipo de estos dos materiales de alto desempeño conforman la mayor innovación de Termoflex +B. ExxonMobil, a través de su división de polietileno, se posiciona como un proveedor global de soluciones diferenciadas de alta tecnología para el mercado de empaque primario. Sus resinas están diseñadas para ofrecer soluciones con propiedades mecánicas superiores y procesabilidad avanzada.

Kuraray es una compañía líder en especialidades químicas y venta de resinas, químicos, carbón activado, fibras, textiles, materiales dentales especializados y otros productos altamente funcionales que mejoran el ambiente y la calidad de vida para el beneficio de las personas y el planeta.

“Fue un privilegio participar en este desarrollo. La comunicación, soporte técnico y calidad del trabajo en equipo con Alico y ExxonMobil hicieron posible un producto confiable y altamente funcional”, afirmó Diana Maya, gerente regional de Desarrollo de Mercados - Américas de Kuraray. Alico cree en el poder de las alianzas.

Alico cree en el poder de las alianzas. Por eso, esta sinergia técnica se tradujo en un empaque con excelente desempeño que responde a las necesidades de los productos cárnicos como la carne fresca. “Desarrollar esta solución desde cero, con tecnología de punta y colaboración entre líderes mundiales, nos pone a la vanguardia del empaque funcional. Somos más competitivos, sostenibles y cercanos a las necesidades reales de nuestros clientes”, aseguró Ovidio Salazar, gerente de Gestión Tecnológica de Alico.

Innovación con propósito

La línea Termoflex no solo responde a los desafíos actuales del sector de alimentos, sino que anticipa las tendencias globales de sostenibilidad, eficiencia y desempeño técnico. Este desarrollo, además de productos cárnicos procesados y no procesados, permite aplicaciones en productos lácteos como quesos frescos y madurados.

Los empaques de Alico se producen localmente, lo que favorece su versatilidad y productividad. | Foto: Cortesía Alico