Más de 8.000 colombianos usan estas bicicletas eléctricas. Descubra sus ventajas

Democratizar la movilidad eléctrica con productos accesibles que mejoren la calidad de vida de las personas es el propósito con el que hace un año llegó la marca Ofero a Colombia. En solo 12 meses logró tener presencia en las principales ciudades capitales e intermedias del país con más de 100 puntos de venta físicos. Su plan es seguir expandiéndose por el territorio nacional.

Gustavo Gaviria, gerente nacional de Ofero, una marca china desarrollada en Indonesia, reveló que en la preparación para su llegada al país analizaron cuáles eran las necesidades reales del mercado y descubrieron que las personas deseaban productos que se ajustaran a sus presupuestos, además de garantizar el acceso a repuestos. En otras palabras, una marca cercana y que estuviera a su alcance en cualquier lugar y momento.

“Siempre hemos querido estar cerca de la gente. Por eso contamos con más de 100 puntos de venta y de atención, porque queremos solucionar sus inquietudes, que conozcan nuestros productos, reciban información clara, concreta y real sobre la movilidad eléctrica”, afirmó Gaviria.

Bajo esa visión, Ofero se ha convertido en una alternativa de movilidad para más de 8.000 colombianos y ha generado unos 400 empleos directos e indirectos.

Las bicicletas se adaptan a los gustos y necesidades de los colombianos. | Foto: Ofero

Soluciones a la medida

Ofero tiene la premisa de ofrecer mucho más que un producto: sus bicicletas y motocicletas son soluciones de movilidad que las personas utilizan en la cotidianidad para transportarse hacia el lugar de estudio o de trabajo, con una relación justa entre precio, funcionalidad y calidad.

“No nos enfocamos solo en precios bajos, sino en productos de buena calidad. Nuestros proveedores de baterías, controladores y estructuras son los mejores de China en fabricación, calidad y soporte”, agregó Gaviria.

Todo el portafolio de bicicletas y motocicletas eléctricas de Ofero cuenta con baterías de litio, fáciles de retirar y de cargar en cualquier parte. Además, vienen con la tecnología Power Cloud, un sistema inteligente que regula la carga de la batería según las necesidades del vehículo, dosificando su consumo y ampliando su autonomía.

La marca incluyó en su portafolio productos como la familia de bicicletas eléctricas Ledo, que se destaca por su versatilidad, autonomía y facilidad para transitar por cualquier tipo de terreno; Magical, con diseños, estilos y colores ideales para las mujeres; Galaxy, versátil y potente, y Stareer, que permite transportar hasta 200 kilogramos con una autonomía cercana a los 100 kilómetros.

“Tenemos vehículos para quien necesite moverse ágil en ciudades congestionadas, para el que quiera verse bien o el que necesite transportar mercancía. Nuestros diseños están pensados para las personas”, concluyó Gaviria.