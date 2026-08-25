Reconstrucción tras terremoto se dará en medio de un sector vivienda en cuidados intensivos: 418 constructoras dejaron de operar

El sector vivienda ha sido uno de los más golpeados en los últimos años. Fueron varias decisiones tomadas por el Gobierno de Gustavo Petro que ocasionaron un fuerte efecto en este mercado y con ello en la disponibilidad y compra de viviendas nuevas. Una de las decisiones más nocivas fue la de suspender indefinidamente el programa de ‘Mi casa ya’, que garantizaba subsidios de hasta 40 millones de pesos para adquirir vivienda de interés social.

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Esto ocasionó que muchos colombianos desistieran de la compra de vivienda, dados los obstáculos financieros que debían sortear sin el subsidio.

La suspensión de Mi Casa Ya y las dificultades para acceder a subsidios han golpeado la compra de vivienda de interés social en Colombia. Foto: Imagen del Centro Nacional de Memoria Histórica

A este declive, se le sumó el terremoto del pasado 10 de agosto, que cogió al sector vivienda desprevenido y con grandes problemas para asumir la reconstrucción. El presidente de Camacol, el gremio que agrupa al sector constructor, detalló que hay un gran reto tras el deterioro del sector.

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Aseguró que el sector tiene los niveles de producción más bajos en los últimos 15 años, menos de 110.000 unidades se iniciaron en los últimos 12 meses y 418 empresas dejaron de construir vivienda en Colombia entre el 2022 y 2026. Además, el 51% de estas empresas dedicadas a la construcción de edificios residenciales, tienen márgenes de utilidad inferiores al 2,5%.

418 empresas dejaron de construir vivienda en Colombia entre 2022 y 2026, reflejando la profunda crisis que atraviesa el sector constructor. Foto: Stock / Magneto

Respecto al reto de reconstrucción de viviendas por el terremoto, Herrera aseguró que “son más de 30.000 viviendas que hay que reconstruir y más de 170.000 viviendas que hay que reparar”, detalló.

Guillermo Herrera, presidente de Camacol, aseguró que alrededor de 30.000 viviendas se deben reconstruir y 70.000 se tienen que reparar tras el terremoto del 10 de agosto en Colombia. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/f23sAnvuw9 — Revista Semana (@RevistaSemana) August 25, 2026

En cuanto a la reactivación del programa Mi Casa Ya, que sería denominado ‘Casa Milagro’, por parte del nuevo Gobierno, Herrera detalló que el sector aún se encuentra a la espera de la definición del nuevo subsidio.

Camacol advierte que la reactivación de la vivienda será un reto para el nuevo Gobierno, mientras se define el futuro del subsidio que reemplazaría a Mi Casa Ya. Foto: Alejandro Acosta

“Yo creo que eso es parte de la discusión pero la prioridad ahorita son los hogares damnificados por el sismo. Creemos que hay que retomar la discusión y un trabajo que Camacol adelantó con Asocajas, Asobancaria y el BID el último año. Nos estamos preparando para las propuestas de la política de vivienda”, indicó.