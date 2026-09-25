Finanzas
Estos son los días y los medios para reclamar las ayudas destinadas a damnificados en Risaralda y Quindío; los pagos ya iniciaron
Los recursos corresponden al primer mes de apoyo económico temporal y estarán disponibles durante 15 días.
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25 de septiembre de 2026 a las 2:58 p. m.
El 26 de septiembre podrán reclamar el apoyo quienes tengan documentos terminados en 2, 3 y 4. Foto: Montaje Semana
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