QS 2027 presenta su nuevo ranking de las mejores universidades del mundo; ¿alguna colombiana entró en el top?

Uno de los factores que más tienen en cuenta los jóvenes al momento de elegir la universidad donde cursarán un pregrado o posgrado es la posición que ocupa la institución en los distintos rankings nacionales e internacionales.

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Estas clasificaciones se han convertido en una herramienta de referencia para comparar la calidad académica, el impacto de la investigación y las oportunidades que ofrecen las universidades a sus estudiantes.

Con este propósito, QS Top Universities, el sistema de clasificación elaborado por la firma británica Quacquarelli Symonds, publica cada año un listado con las mejores universidades del mundo.

El ranking evalúa a miles de instituciones de educación superior mediante una metodología que considera diferentes indicadores de desempeño académico e institucional.

El ranking QS analiza el desempeño de las universidades mediante indicadores académicos y de impacto internacional. Foto: Getty Images

Para elaborar la clasificación, QS analiza aspectos como la investigación y el descubrimiento, la empleabilidad y los resultados de los egresados, la experiencia de aprendizaje, el compromiso global y la sostenibilidad, entre otros criterios que permiten asignar una puntuación a cada universidad.

Este es el ranking de las mejores universidades del mundo para este año:

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Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT): Ubicado en Cambridge, Estados Unidos, el MIT lidera el ranking con una puntuación perfecta de 100 puntos. Fundado en 1861, es uno de los mayores referentes mundiales en ciencia, ingeniería y tecnología. En esta edición obtuvo la máxima calificación en tres indicadores.

Imperial College London: Situado en Londres, Reino Unido, alcanzó una calificación general de 99,2 puntos, ubicándose en el segundo lugar. Fundado en 1907, destaca por su excelencia en ciencia, ingeniería, medicina y negocios, además de sus resultados en empleabilidad y compromiso global.

La clasificación reúne instituciones de educación superior de distintos países. Foto: Getty Images

Universidad de Stanford: Con 99,2 puntos, Stanford continúa entre las mejores universidades del mundo. Fundada en 1885 y ubicada en California, es reconocida por su innovación y su estrecha relación con Silicon Valley. Sobresalió en experiencia de aprendizaje y empleabilidad.

Universidad de Oxford: Con más de 900 años de historia, la universidad de habla inglesa más antigua obtuvo 98,6 puntos. Es uno de los principales centros académicos y de investigación del Reino Unido, con un destacado desempeño en experiencia de aprendizaje y empleabilidad.

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Universidad de Harvard: La universidad más antigua de Estados Unidos, fundada en 1636, obtuvo 97,4 puntos y cerró el top cinco del ranking. Su mejor resultado correspondió al indicador de empleabilidad, reflejando el prestigio de sus egresados.

Para encontrar la primera universidad colombiana en el listado es necesario descender hasta el puesto 233, donde aparece la Universidad de los Andes con una puntuación general de 52,8. La institución se consolida como la mejor del país en esta edición del ranking.