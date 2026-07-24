Unesco renueva cátedra de la Universidad Simón Bolívar para prevenir la violencia de género

El trabajo desarrollado desde la Universidad Simón Bolívar para prevenir las violencias contra las mujeres recibió un nuevo respaldo internacional. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) renovó por cuatro años la titularidad de la cátedra enfocada en esta problemática, iniciativa que promueve investigaciones, procesos de formación, publicaciones científicas y espacios de diálogo orientados a prevenir las violencias basadas en género y fortalecer la igualdad de género.

“Esta renovación representa un importante reconocimiento a la labor sostenida de la universidad y de las instituciones de educación superior y organizaciones aliadas que integran la red de la cátedra en Iberoamérica”, afirmó su directora, Selene Ariza Ortiz, profesora magíster en Estudios de Género, Identidades y Ciudadanía.

La decisión de la Unesco responde a los resultados alcanzados durante el primer periodo y a la alineación de la Cátedra con la Prioridad Global de Igualdad de Género de la Unesco, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y la Estrategia a Plazo Medio 2022-2029.

Las actividades realizadas incluyeron proyectos de investigación, formación de docentes, estudiantes y servidores públicos, estrategias de comunicación, incidencia pública, fortalecimiento organizativo, innovación educativa e internacionalización.

Uno de los rasgos distintivos de la cátedra ha sido su enfoque interdisciplinario y colaborativo. Profesionales, investigadores, organizaciones de la sociedad civil y otros actores comprometidos con la igualdad de género han desarrollado proyectos sobre las violencias que afectan a mujeres, niñas y jóvenes en Iberoamérica.

Con la cátedra, diversas instituciones y organizaciones han elaborado y consolidado protocolos de prevención e intervención, fortalecido clínicas jurídicas para el litigio estratégico y promovido publicaciones científicas que aportan evidencia relevante al debate académico. La apuesta también ha estado orientada a desarrollar acciones que contribuyan al fortalecimiento de las políticas públicas.

“La prioridad para el nuevo periodo será fortalecer la investigación, la incidencia, la formación y la cooperación internacional para respaldar políticas públicas sustentadas en evidencia sobre cómo prevenir y desestructurar las violencias contra las mujeres, las niñas y las jóvenes por razones de género, y promover la igualdad”, agregó Ariza.

Investigación y capacitación

La cátedra reúne una red de cooperación integrada por universidades de Colombia, España, México y Brasil, además de organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto con entidades públicas por la igualdad de género.

Selene Ariza Ortiz Directora de la Cátedra Unesco en Prevención de la Violencia contra las Mujeres: "La Unesco reconoce la apuesta desde distintas universidades, organizaciones sociales e instituciones públicas para prevenir este tipo de violencias". Foto: Unisimón - API

Durante este primer periodo avanzaron en fortalecer la cooperación con la Unesco y otras cátedras, promoviendo diferentes espacios de diálogo e intercambio y estrategias de comunicación para ampliar la apropiación social del conocimiento.

El intercambio de experiencias ha permitido identificar prácticas de prevención, mecanismos de atención y modelos de intervención que enriquecen el trabajo de las instituciones participantes, docentes, estudiantes, funcionarios públicos y liderazgos comunitarios.

La renovación encuentra un soporte académico en el Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos de Unisimón, el primero en Colombia con esta denominación, vinculado a las actividades de la cátedra. Ambos espacios impulsan la producción de evidencia científica sobre las violencias basadas en género y las desigualdades que las sostienen.

María Nohemí González, directora del Doctorado en Estudios de Género, Políticas y Desafíos Contemporáneos: "El doctorado amplía el alcance de Unisimón al formar desde perspectivas interdisciplinarias y con enfoque territorial". Foto: Unisimón- API

“El doctorado amplía el alcance académico de la Cátedra al formar investigadores capaces de analizar las desigualdades de género desde perspectivas interdisciplinarias y con enfoque latinoamericano”, señaló María Nohemí González, directora del posgrado. “La producción de conocimiento debe dialogar con las realidades sociales y aportar respuestas para reducir las violencias”.

Para la Unesco, las cátedras universitarias son una herramienta de cooperación que conecta instituciones de educación superior alrededor de problemas globales. La Cátedra en Prevención de la Violencia contra las Mujeres busca fortalecer la investigación, compartir buenas prácticas, promover la formación especializada y generar evidencia útil para orientar políticas públicas.

*Contenido elaborado con apoyo de la Universidad Simón Bolívar