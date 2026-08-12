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El búnker de la Fiscalía se convirtió en centro de acopio de ayudas para las víctimas del terremoto

Funcionarios de la entidad se encargaron de llenar las cajas que llegarán al departamento de Chocó.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 8:35 p. m.
En el búnker de la Fiscalía se acopiaron las ayudas que los funcionarios entregaron.
En el búnker de la Fiscalía se acopiaron las ayudas que los funcionarios entregaron. Foto: Suministrada

El llamado de solidaridad que hizo la fiscal Luz Adriana Camargo a los funcionarios de la Fiscalía, para aportar víveres y enseres destinados a las víctimas del terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, cumplió su efecto y un avión cargado con los artículos de primera necesidad llegará este jueves al departamento de Chocó.

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En las últimas horas, funcionarios de la Fiscalía tomaron la decisión de ayudar a las víctimas del terremoto y de su propio bolsillo compraron mercados, agua y artículos de primera necesidad que, según advirtió la gobernadora del departamento de Chocó en diferentes comunicados y entrevistas, eran necesarios para atender la emergencia.

SEMANA estuvo en el búnker de la Fiscalía, donde se acopiaron los mercados, el agua y los suministros que serán cargados en un avión para llevarlos hasta el departamento de Chocó y entregarlos de manera directa a las autoridades regionales, para que sean estas las encargadas de compartirlos con los ciudadanos afectados.

En el bunker de la Fiscalía se acopiaron las ayudas que los funcionarios entregaron
En el búnker de la Fiscalía se acopiaron las ayudas que los funcionarios entregaron. Foto: Suministrada

El director del CTI, el general en retiro José Luis Ramírez, habló con SEMANA y aseguró que la participación de los funcionarios fue masiva y todos apoyaron la iniciativa del ente acusador a la hora de entregar las ayudas y extender las muestras de solidaridad que desde diferentes sectores se han manifestado.

“Apoyar a todas las víctimas. En todas las sedes de la Fiscalía General se están recogiendo diferentes tipos de elementos, víveres no perecederos, para que podamos ayudar a las personas damnificadas. Tendremos un avión que facilitará la Policía con destino a Chocó, con base en el listado de elementos que pidió la gobernadora y de acuerdo a las necesidades que tiene el departamento”, explicó el general Ramírez.

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Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El director del CTI también aclaró que algunas sedes de la Fiscalía tuvieron que ser suspendidas por los daños a la infraestructura, pero la atención a los ciudadanos se mantiene a través de los canales virtuales y, además, el trabajo de los funcionarios del CTI se mantiene activo en las diligencias de carácter urgente.