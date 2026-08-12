El llamado de solidaridad que hizo la fiscal Luz Adriana Camargo a los funcionarios de la Fiscalía, para aportar víveres y enseres destinados a las víctimas del terremoto que sacudió Colombia el pasado lunes, cumplió su efecto y un avión cargado con los artículos de primera necesidad llegará este jueves al departamento de Chocó.

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En las últimas horas, funcionarios de la Fiscalía tomaron la decisión de ayudar a las víctimas del terremoto y de su propio bolsillo compraron mercados, agua y artículos de primera necesidad que, según advirtió la gobernadora del departamento de Chocó en diferentes comunicados y entrevistas, eran necesarios para atender la emergencia.

SEMANA estuvo en el búnker de la Fiscalía, donde se acopiaron los mercados, el agua y los suministros que serán cargados en un avión para llevarlos hasta el departamento de Chocó y entregarlos de manera directa a las autoridades regionales, para que sean estas las encargadas de compartirlos con los ciudadanos afectados.

En el búnker de la Fiscalía se acopiaron las ayudas que los funcionarios entregaron. Foto: Suministrada

El director del CTI, el general en retiro José Luis Ramírez, habló con SEMANA y aseguró que la participación de los funcionarios fue masiva y todos apoyaron la iniciativa del ente acusador a la hora de entregar las ayudas y extender las muestras de solidaridad que desde diferentes sectores se han manifestado.

“Apoyar a todas las víctimas. En todas las sedes de la Fiscalía General se están recogiendo diferentes tipos de elementos, víveres no perecederos, para que podamos ayudar a las personas damnificadas. Tendremos un avión que facilitará la Policía con destino a Chocó, con base en el listado de elementos que pidió la gobernadora y de acuerdo a las necesidades que tiene el departamento”, explicó el general Ramírez.

Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El director del CTI también aclaró que algunas sedes de la Fiscalía tuvieron que ser suspendidas por los daños a la infraestructura, pero la atención a los ciudadanos se mantiene a través de los canales virtuales y, además, el trabajo de los funcionarios del CTI se mantiene activo en las diligencias de carácter urgente.