Gobierno de Colombia envía nuevo vuelo con ayuda humanitaria para los afectados por los terremotos en Venezuela

El Gobierno de Colombia envió un nuevo vuelo humanitario a Venezuela, como parte de la respuesta interinstitucional activada tras los terremotos registrados en el vecino país. La operación permitirá llevar asistencia humanitaria y traer de regreso a colombianos afectados por la emergencia.

El vuelo operado por la FAC y coordinado por la UNGRD, transporta 3.200 elementos de asistencia humanitaria de emergencia, 8 toneladas de bienestarina, 680 kilogramos de medicamentos y 900 bolsas para el manejo digno de personas fallecidas. La carga también incluye carpas, colchonetas, frazadas, sábanas y kits de aseo.

El director de la UNGRD, Javier Pava, informó sobre el envío de una nueva misión de ayuda humanitaria a Venezuela. El cargamento incluye 3.200 elementos de emergencia, bienestarina y medicamentos para apoyar a las personas afectadas por los terremotos. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/v6rVEZJAjC — Revista Semana (@RevistaSemana) June 29, 2026

La aeronave despegó la mañana de este lunes, 29 de junio, desde Colombia con destino al Aeropuerto de Maiquetía, en La Guaira. Una vez entregada la ayuda humanitaria, emprenderá el regreso al país con 47 colombianos.

Desde el Consulado de Colombia en Caracas se adelantan las labores de registro, verificación de documentos y coordinación del embarque de los connacionales que manifestaron su voluntad de retornar. Este proceso busca garantizar que el traslado se realice de manera segura, ordenada y digna.

Colombia envía nuevo vuelo humanitario hacia Venezuela, de regreso traerá a 47 connacionales. 👇🏻 pic.twitter.com/w8wfgFOt40 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 29, 2026

Como parte de la respuesta inmediata, el Consulado expidió 14 pasaportes de emergencia para ciudadanos colombianos que perdieron su documentación durante el sismo, facilitando así su inclusión en el proceso de retorno.

En paralelo con la preparación del operativo aéreo, en el Puesto de Mando Unificado instalado del Consulado se recibieron reportes de 19 colombianos presuntamente desaparecidos.

Esta operación da continuidad a las acciones adelantadas por el Gobierno de Colombia tras la emergencia. En una primera fase, en el Aeropuerto de Maiquetía fueron registrados 140 connacionales, de los cuales 47, entre ellos varios niños y niñas, retornaron al país.

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Quienes deseen apoyar a las familias damnificadas en Venezuela, la Cruz Roja activó una campaña de donación en dinero, a través de la cuenta corriente Davivienda No. 0560455069996490, a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, con NIT 899999025-3 o por la página web www.cruzrojacolombiana.org. Por el momento, aseguraron que no están aceptando ayuda en físico.

El Gobierno de Colombia mantiene su apoyo humanitario a Venezuela y su compromiso con la protección de los colombianos en el exterior. A través de las entidades nacionales y los canales diplomáticos correspondientes, se seguirá brindando acompañamiento a los connacionales afectados y asistencia a las autoridades venezolanas para la atención de la emergencia.