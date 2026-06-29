Venezuela registra un nuevo sismo que sacude Caracas y La Guaira tras el doble terremoto

Un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y la vecina La Guaira este lunes por la mañana, poco después de las 6 de la mañana (11H00 GMT), constataron periodistas de la AFP, casi cinco días después del doble sismo que tiene en emergencia a Venezuela.

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Es la réplica más intensa reportada desde el miércoles, cuando los dos sismos de 7,2 y 7,5 ocurrieron en menos de dos minutos.

“Se sintió bastante”, dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira.

El Servicio Geológico Colombiano anunció que a las 6:04 a. m. de este lunes, 29 de junio, se registró un nuevo sismo en las costas de Venezuela, a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños.

Además, el temblor tuvo una magnitud de 4,6 y una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros).

Durante los últimos días se han registrado réplicas y nuevos sismos frente a las costas venezolanas, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica.

Este nuevo temblor ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros.

Países como Colombia, Cuba, Alemania, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Catar, Países Bajos, Serbia y Reino Unido han enviado misiones de rescatistas para ayudar a encontrar sobrevivientes.

Este nuevo temblor ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para rescatar a personas con vida. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero de acuerdo con cifras de la ONU habría unos 50.000 desaparecidos.

En La Guaira la destrucción es extendida con edificios hechos polvo o ladeados para uno u otro lado y con los servicios de emergencia trabajando día y noche.

El gobierno venezolano informó que 774 edificios están colapsados y 189 quedaron completamente colapsados.

Según lo informado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hasta el momento el balance de fallecidos por los potentes terremotos que golpearon a Venezuela subió a 1.450.