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Venezuela registra un nuevo sismo que sacude Caracas y La Guaira tras el doble terremoto

Es el movimiento sísmico más fuerte desde el miércoles.

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Redacción Mundo
29 de junio de 2026 a las 7:03 a. m.
La ciencia responde: ¿hay riesgo de nuevos terremotos en Venezuela tras los fuertes sismos?
La ciencia responde: ¿hay riesgo de nuevos terremotos en Venezuela tras los fuertes sismos? Foto: Montaje Semana con fotos de Getty Images y AFP

Un fuerte temblor sacudió nuevamente Caracas y la vecina La Guaira este lunes por la mañana, poco después de las 6 de la mañana (11H00 GMT), constataron periodistas de la AFP, casi cinco días después del doble sismo que tiene en emergencia a Venezuela.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la congresista estadounidense María Elvira Salazar denunció que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez estaría bloqueando el ingreso de ayuda humanitaria y de equipos internacionales de rescate en medio de la emergencia por los terremotos en Venezuela.
María Elvira Salazar acusa al Gobierno de Delcy Rodríguez de bloquear ayuda tras terremotos en Venezuela: “Es criminal”

Es la réplica más intensa reportada desde el miércoles, cuando los dos sismos de 7,2 y 7,5 ocurrieron en menos de dos minutos.

“Se sintió bastante”, dijo a la AFP Isamel Díaz, un residente de La Guaira.

El Servicio Geológico Colombiano anunció que a las 6:04 a. m. de este lunes, 29 de junio, se registró un nuevo sismo en las costas de Venezuela, a 27 kilómetros al norte de Caraballeda, un balneario favorito de los caraqueños.

Además, el temblor tuvo una magnitud de 4,6 y una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros).

Durante los últimos días se han registrado réplicas y nuevos sismos frente a las costas venezolanas, por lo que las autoridades mantienen el monitoreo permanente de la actividad sísmica.

Este nuevo temblor ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para tratar de rescatar a personas con vida debajo de los escombros.

Países como Colombia, Cuba, Alemania, Argentina, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Catar, Países Bajos, Serbia y Reino Unido han enviado misiones de rescatistas para ayudar a encontrar sobrevivientes.

Equipos de rescate del Ejército mexicano buscan a personas atrapadas en edificios colapsados ​​tras los terremotos que afectaron a La Guaira, Venezuela.
Este nuevo temblor ocurre cuando socorristas venezolanos y extranjeros trabajan contra reloj para rescatar a personas con vida. Foto: AP Photo/Matias Delacroix

Las autoridades evitan hablar de desaparecidos, pero de acuerdo con cifras de la ONU habría unos 50.000 desaparecidos.

En La Guaira la destrucción es extendida con edificios hechos polvo o ladeados para uno u otro lado y con los servicios de emergencia trabajando día y noche.

El gobierno venezolano informó que 774 edificios están colapsados y 189 quedaron completamente colapsados.

Según lo informado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hasta el momento el balance de fallecidos por los potentes terremotos que golpearon a Venezuela subió a 1.450.