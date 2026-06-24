Tráfico de migrantes, homicidios y narcotráfico: cayeron criminales internacionales en Pereira

Con la Policía Metropolitana de Pereira y la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Colombia, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal (Dijin), las autoridades han logrado identificar y capturar a personas requeridas por diferentes países que pretendían utilizar el área metropolitana como refugio para evadir la justicia.

De acuerdo con la Policía Nacional, esta capacidad de cooperación conecta a Colombia con los 196 Estados miembros de Interpol, permitiendo el intercambio de información en tiempo real, la coordinación de operaciones internacionales y el desarrollo de investigaciones conjuntas contra estructuras criminales que operan en distintos continentes.

La institución explicó que “la cooperación internacional va mucho más allá de la búsqueda de fugitivos”, pues también comprende el apoyo a investigaciones judiciales, la administración de notificaciones internacionales, el análisis estratégico de información criminal y la coordinación de acciones contra fenómenos como el narcotráfico, la trata de personas, la corrupción, el terrorismo y la ciberdelincuencia.

Bajo el mando del coronel Óscar Leonel Ochoa Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, la estrategia ha permitido consolidar un trabajo permanente para ubicar a personas buscadas por autoridades judiciales nacionales e internacionales que intentaban pasar desapercibidas en Risaralda.

Los resultados reflejan el alcance de esa labor. Durante la presente vigencia, 13 personas han sido notificadas mediante circulares rojas y azules de Interpol en el área metropolitana de Pereira. Los requerimientos provienen de autoridades de Estados Unidos, España, Chile y México por delitos relacionados con narcotráfico, homicidio, asociación ilícita y delitos sexuales.

Uno de los casos de mayor impacto fue el de Jafar Tafakori, ciudadano iraní de 57 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico internacional de migrantes.

Iraní Jafar Tafakori, capturado por la Policía. Foto: Suministrada a SEMANA.

Según las investigaciones, Tafakori habría permanecido cerca de dos décadas oculto en el área metropolitana de Pereira mientras era buscado por un tribunal federal del estado de Texas, donde enfrenta seis cargos relacionados con el contrabando de personas.

Las autoridades sostienen que el extranjero presuntamente integraba una organización criminal dedicada a facilitar el ingreso irregular de migrantes hacia Estados Unidos mediante rutas clandestinas que atravesaban Sudamérica, Centroamérica y México.

La Policía señaló que la estructura “ofrecía transporte, alojamiento y logística para estas operaciones, llegando a cobrar hasta 30.000 dólares por persona”, convirtiéndose en una red de alcance internacional.

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Su ubicación y posterior captura fueron posibles gracias al trabajo conjunto entre Homeland Security Investigations (HSI), la OCN Interpol Colombia y el Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional.

Otro de los golpes destacados corresponde a la operación denominada Gibraltar, mediante la cual fue capturado un ciudadano requerido por Estados Unidos mediante notificación roja de Interpol, señalado de integrar la organización criminal conocida como The Devils, dedicada al envío de cargamentos de cocaína hacia Norteamérica y Europa.

Operación “Gibraltar” y “The Devils”. Foto: Suministrada a SEMANA.

Las investigaciones indican que el capturado cumplía funciones de coordinación e intermediación dentro de la estructura narcotraficante, facilitando operaciones relacionadas con el tráfico internacional de estupefacientes.

La cooperación internacional también permitió ubicar y capturar a Florind Rama, ciudadano albanés solicitado por las autoridades españolas por su presunta participación en un secuestro, tortura y homicidio ocurrido en Marbella durante 2022.

Tras cerca de un mes de seguimiento especializado en sectores como Cerritos, Pinares y Álamos, los investigadores lograron establecer sus patrones de movilidad y detenerlo, pese a que cambiaba constantemente de identidad, vehículos y rutinas para evadir a las autoridades.

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De igual forma, las capacidades investigativas permitieron desarticular una estructura dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual en Europa, cuyo principal captador operaba bajo la fachada de una agencia de viajes, evidenciando la sofisticación con la que estas organizaciones esconden actividades ilícitas detrás de negocios aparentemente legales.

La institución destacó que “la interoperabilidad entre sistemas internacionales de información, el análisis criminal especializado, la verificación biométrica, el uso de tecnología avanzada y la coordinación permanente entre autoridades nacionales e internacionales han fortalecido la capacidad para identificar patrones de movilidad, anticipar comportamientos y ubicar a personas requeridas por la justicia”.