Estados Unidos

Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

Para Halloween, son varios eventos los que se celebrarán en Estados Unidos. Tenga en cuenta los horarios y los lugares de conglomeración.

Redacción Mundo
30 de octubre de 2025, 9:22 p. m.
Los desfiles se adornan de todo tipo de temáticas. | Foto: Getty Images

A vísperas de la Noche de Brujas, o Halloween, varias administraciones de estados en Estados Unidos han anunciado una serie de actividades que se llevarán a lo largo de la jornada, y en varios puntos de las principales ciudades, para que los residentes compartan con sus hijos o amigos a celebrar entre disfraces, dulces y tradición.

Esta festividad adquiere una importancia para la cultura mexicana, ya que se recuerdan a las personas que no están en el plano terrenal y se les ofrece rituales para enaltecer su vida, su recuerdo y para mantenerlos vivos en la memoria. De esta manera, en regiones estadounidenses también se celebrarán desfiles tradicionales de la cultura de México.

Así las cosas, el Departamento de Museos y Asuntos Culturales de la ciudad de El Paso, en Texas (MCAD) informó sobre el Festival y Desfile del Día de los Muertos 2025, organizado por la Asociación Cultural México-Americana (MACC).

En Estados Unidos se llevarán a cabo desfiles de Halloween. | Foto: Getty Images

Este desfile tendrá lugar el próximo sábado 1 de noviembre en el Distrito de las Artes del Centro, en la ciudad texana, de las 11 de la mañana a las 9 de la noche.

Durante el día habrá varias actividades con alebrijes, que son figuras mexicanas hechas con cartón, papel o madera, en forma de animales y criaturas fantásticas con colores llamativos.

El desfile de Día de los Muertos iniciará a las 4 de la tarde, y estará dirigido por la cooperativa de crédito GECU Federal Credit Union de El Paso. Esta tendrán un espectáculo de baile con al menos 40 grupos diferentes que usarán alebrijes, animales, música típica y carrozas decoradas para sus presentaciones.

Otras de las actividades que el Departamento de Museos y Asuntos Culturales de El Paso ha destacado para este sábado son:

Velas rodean un altar del Día de Muertos.
El Día de los Muertos es una tradición de México. | Foto: Getty Images
  • El Mercadito by The Market EP en San Jacinto Plaza (50 vendedores artesanales y camiones de comida), el cual estará abierto al público durante toda la jornada (de las 11:00 a. m. hasta las 9:00 p. m.
  • Escenario musical en San Jacinto Plaza, con el artista principal Frontera Bugalú a las 8 de la noche.
  • Entre Mundos: una experiencia inmersiva temática del desierto de Chihuahua en la Asociación Cultural México-Americana (MACC), del mediodía a las 9 de la noche.
  • Altares comunitarios curados en la MACC.
El Gran Desfile del Día de los Muertos en México 2024 se consolidó como una celebración que une a generaciones, ofreciendo a los asistentes una experiencia inmersiva en la cultura y la historia del país.
En El Paso, Texas, se llevarán a cabo varios desfiles durante el 1 de noviembre. | Foto: Imagen tomada de red x @turismocdmx
  • Actividades prácticas en el MACC, en el Museo de Historia, el Museo de Arte de El Paso, en La Nube, el Centro de Información para Visitantes del Centro, y el Parque Cleveland Square.
  • Presentaciones de Ballet Folklórico Paso del Norte en el MACC, a la 1, 5:30, 7 de la tarde.
  • Sesiones de la hora del cuento CODEX MIQUIZTLI en el MACC, a las 12, 2 y 6 de la tarde
  • Proyección de la película Coco en el MACC, 11:00 a. m.

