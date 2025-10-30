Suscribirse

En la semana de Halloween, HBO Max estrena una de las películas de terror más esperadas en el año

Esta temporada se presta para disfrutar de tardes de maratón en el género de terror.

Redacción Cultura
30 de octubre de 2025, 6:55 p. m.
La cinta que llega a HBO Max para la época de Halloween. | Foto: Captura de pantalla de HBO Max

El género de terror continúa expandiéndose y explorando nuevas propuestas que logran atrapar a los fanáticos de las emociones fuertes. Cada producción combina dosis de misterio, tensión y suspenso, despertando en el espectador una mezcla de curiosidad y miedo que lo mantiene al borde del asiento.

En este 2025, una de las películas que ha generado mayor expectativa es La hora de la desaparición, conocida internacionalmente como Weapons. Este filme llegó a las salas de cine con una propuesta diferente dentro del terror contemporáneo, incorporando una atmósfera inquietante y una narrativa que juega constantemente con la mente del espectador.

Contexto: ‘Euphoria’: elenco y todo lo que se sabe sobre la tercera temporada de la serie de HBO Max; Jacob Elordi soltó detalle

Estrenada el 7 de agosto, la cinta promete sumergir al público en una experiencia cargada de incertidumbre, en que cada escena deja abierta la posibilidad de múltiples interpretaciones. Su desarrollo apuesta por el terror psicológico, con una historia que desafía la percepción de la realidad y obliga a cuestionar qué es lo que realmente está ocurriendo.

HBO Max estrena ‘La hora de la desaparición’

El filme aterrizó en la famosa plataforma de streaming para la semana de Halloween, dejando que los fanáticos de este género naveguen en un espacio distinto y renovado.

Los usuarios de este espacio tendrán la posibilidad de disfrutar de una propuesta tenebrosa y especial, la cual combina suspenso, misterio y terror.

La hora de la desaparición | Tráiler Oficial | Doblado

Weapons se ha convertido en una de las producciones más comentadas del año, no solo por su trama intrigante, sino por la forma en que combina el horror con reflexiones sobre la naturaleza humana. Es una película diseñada para los amantes del miedo que buscan algo más que simples sustos: una experiencia que los haga pensar mientras se estremecen.

Julia Garner, Amy Madigan, Josh Brolin, Austin Abrams, Benedict Wong y Alden Ehrenreich forman el elenco de esta cinta, dirigida por Zach Cregger.

Las críticas y comentarios han estado divididos entre los fans de este género, ya que algunos ven referencias y desenlaces errados. Otros aplauden la idea, basándose en que es algo innovador y que trae el terror de antes.

