En la semana de Halloween, HBO Max estrena una de las películas de terror más esperadas en el año

El género de terror continúa expandiéndose y explorando nuevas propuestas que logran atrapar a los fanáticos de las emociones fuertes. Cada producción combina dosis de misterio, tensión y suspenso, despertando en el espectador una mezcla de curiosidad y miedo que lo mantiene al borde del asiento.

En este 2025, una de las películas que ha generado mayor expectativa es La hora de la desaparición, conocida internacionalmente como Weapons. Este filme llegó a las salas de cine con una propuesta diferente dentro del terror contemporáneo, incorporando una atmósfera inquietante y una narrativa que juega constantemente con la mente del espectador.

Estrenada el 7 de agosto, la cinta promete sumergir al público en una experiencia cargada de incertidumbre, en que cada escena deja abierta la posibilidad de múltiples interpretaciones. Su desarrollo apuesta por el terror psicológico, con una historia que desafía la percepción de la realidad y obliga a cuestionar qué es lo que realmente está ocurriendo.

HBO Max estrena ‘La hora de la desaparición’

El filme aterrizó en la famosa plataforma de streaming para la semana de Halloween, dejando que los fanáticos de este género naveguen en un espacio distinto y renovado.

Los usuarios de este espacio tendrán la posibilidad de disfrutar de una propuesta tenebrosa y especial, la cual combina suspenso, misterio y terror.

Weapons se ha convertido en una de las producciones más comentadas del año, no solo por su trama intrigante, sino por la forma en que combina el horror con reflexiones sobre la naturaleza humana. Es una película diseñada para los amantes del miedo que buscan algo más que simples sustos: una experiencia que los haga pensar mientras se estremecen.

Julia Garner, Amy Madigan, Josh Brolin, Austin Abrams, Benedict Wong y Alden Ehrenreich forman el elenco de esta cinta, dirigida por Zach Cregger.