Top 5 de películas de terror para Halloween sobre asesinos en serie y que se deben ver una vez en la vida

Octubre aterriza con fuerza, trayendo consigo una de las festividades más esperadas del año. El misterio, el suspenso y el espíritu de Halloween se combinan para ofrecer una programación cargada de estrenos y clásicos del cine de terror.

Al mismo tiempo, la industria cinematográfica continúa apostando por producciones que rinden homenaje a lo retro, recuperando historias y personajes que marcaron generaciones. Las nuevas secuelas llegan con la intención de revivir la esencia del miedo original, adaptándola al público actual sin perder su toque nostálgico.

Sin embargo, en estos días próximos a Halloween, las plataformas digitales ofrecen una amplia gama de cintas que todo amante del terror tiene que ver una vez en la vida. Muchos de estos clásicos se enfocan en historias que surgieron en la década de los 70 y 80, basadas en asesinos seriales.

Películas de terror para ver en Halloween 2025

Halloween

Dónde ver: YouTube (Película en latino)

Esta historia fue creada por John Carpenter en 1978, relatando el caso de Michael Myers, un pequeño niño que asesinó a su hermana mayor la noche del 31 de octubre de 1963.

Las voces en su mente hicieron que se desconectara de la realidad, convirtiéndose en uno de los asesinos seriales más famosos de la industria del cine. Tras una franquicia desarrollada desde los años 80, este clásico fue el representante del género slasher.

La película es protagonizada por Jamie Lee Curtis, quien se dio a conocer como la ‘scream queen’.

Freddy Krueger

Dónde ver: HBO Max

Este clásico se estrenó en 1984, y relata la historia de un hombre que fue quemado vivo por los habitantes de un pueblo, tras enterarse de comportamientos inadecuados con niños.

Este sujeto murió en aquel lugar, regresando a la realidad a través de los sueños de aquellos menores que atormentaba. Su venganza se hace sólida cuando comienza a matarlos a través de las pesadillas.

El proyecto, bajo el título de Pesadilla sin fin, fue dirigido por Wes Craven.

Chucky

Dónde ver: Claro Video

Esta cinta se enfoca en la historia de un asesino que reencarna en el cuerpo de un muñeco, convirtiéndose en un verdadero problema para quienes tenían acceso a él. El título fue lanzado en 1988, basándose en la historia de Don Mancini, quien logró darle vida a este espectro malvado.

Jason Voorhees (Viernes 13)

Dónde ver: HBO Max

Es una de las representantes del género slasher, ubicándose como una de las pioneras de esta clase de relatos. Es dirigida por Sean S. Cunningham, y se centra en un campamento, donde habita un asesino serial que busca venganza por la muerte de su madre.

El relato central se enfoca en Jason Voorhees, quien es despiadado y sin expresión alguna, luciendo una máscara de hockey para asesinar a sus víctimas.

Masacre en Texas

Dónde ver: Prime Video

La primera cinta de esta franquicia salió a la luz en 1974, registrando uno de los relatos más fuertes y escalofriantes del mundo.