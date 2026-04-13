Se estrena película visceral de terror inspirada en Cronenberg que promete ser una ‘joya’ en el género

Pese a que cada mes se entrenan nuevas películas en las plataformas de streaming, muchas enfocadas en el género del suspenso y el terror, Together aparece como una propuesta que, según sus creadores, no pasa desapercibida.

La producción, dirigida por Michael Shanks y protagonizada por Dave Franco y Alison Brie, se ha convertido en uno de los títulos más comentados del género, no solo por el ritmo que propone, sino también por el legado de David Cronenberg, uno de los guionistas más importantes del ‘terror corporal’.

Este tipo de cintas no solo busca asustar, sino generar rechazo, incomodidad y hasta cierta fascinación. Un estilo que durante años ha tenido muchos imitadores, pero pocos logran aterrizar con una propuesta que resulte efectiva.

La historia sigue la vida de Tim y Millie, una pareja que no está en su mejor momento. Como suele pasar, intentan salvar la relación con un cambio drástico: dejar la ciudad y empezar de cero en el campo. Lo que en teoría debería ser una nueva oportunidad termina convirtiéndose en el inicio de algo mucho más oscuro.

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Todo se desata cuando, en medio de una caminata por el bosque, encuentran una cueva extraña que marca un antes y un después. A partir de ahí, empiezan a experimentar cambios en sus cuerpos y en su comportamiento que no logran entender ni controlar. Y es justo ahí donde la película se mete de lleno en su juego y usa lo físico y lo grotesco para compartir un mensaje.

Aunque hay escenas que pueden resultar fuertes, la historia también tiene momentos de humor. No es una comedia, pero utiliza este recurso para que la experiencia no se vuelva pesada.

Con su llegada a Amazon Prime Video, después de haber pasado por MGM+, Together tiene todo para convertirse en una película que la gente recomienda por lo extraña, lo incómoda o simplemente por lo diferente de sus escenas.