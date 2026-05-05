¿Sabe para qué sirven los medicamentos que está tomando?

Cuidar la salud no debería ser un dolor de cabeza. Sin embargo, el bombardeo constante de información impide identificar qué es verdad y qué no. Por eso, Opella, la empresa detrás de marcas como Buscapina, Alegra o Enterogermina, decidió cambiar las reglas del juego. Hoy, su meta es que la salud sea “radicalmente simple”, devolviéndole a las personas el control de su bienestar de una forma clara y sin enredos.

De acuerdo con Melanie Cooper, general manager de Opella para el Cono Sur, Centroamérica y el Caribe, en la actualidad “el problema no es que falte información, sino que hay demasiada”. Según la directiva, entre tantas redes sociales es fácil perderse, de ahí la intención de hablarle a la gente “en su mismo idioma, dejando de lado las palabras complicadas de los doctores para explicar cómo la ciencia de verdad puede mejorar su vida cotidiana”. El objetivo va más allá de la publicidad, pues busca que los usuarios sientan la confianza de saber qué están tomando y para qué sirve.

Con la llegada de Cooper como nueva gerente para la región, Colombia se convierte en el lugar más importante para este plan en Latinoamérica. Después de un año de trabajar de forma independiente, la empresa está totalmente enfocada en el autocuidado. ¿Qué significa esto? Que está dedicada a crear soluciones que acompañen a las personas en sus rutinas, desde que se levantan hasta que se acuestan.

Para Opella la ciencia sólo sirve si le hace la vida más fácil a las personas. El compromiso es crear una cultura más cercana, donde el cuidado de la salud deje de sentirse como una tarea pesada y se convierta en un hábito natural.