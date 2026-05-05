Daniel Quintero Calle, superintendente nacional de Salud, ha informado por medio de una rueda de prensa, realizada al frente de la sede de Fiduprevisora, que empieza la auditoría al Fomag.

Hay que tener en cuenta que Fiduprevisora es la encargada de la ejecución del programa y, por ende, de los recursos del mismo; según Quintero, “hay graves denuncias de corrupción” en este.

Además, hizo un llamado a las “IPS que hayan sido extorsionadas”, porque, de acuerdo con lo que indicó, se tienen “denuncias de que en algunos periodos del modelo de Fomag se estuvo pidiendo coimas a personas o a IPS, ya fuera por el pago de cartera o por usuarios”.

Quintero dijo que “tenemos también informes que indicarían que hubo tráfico de afiliados y mal manejo de los sistemas de información”.

En esta rueda de prensa, el superintendente afirmó que este proceso de auditoría se haría por fases: “En los próximos 10 o 12 días tendremos el primer corte, vamos a auditar los contratos, (...) las denuncias que ya tenemos” y después se harían otras intervenciones especiales.

Así mismo, precisó que “esta auditoría busca cumplir la orden del señor presidente de la República”, teniendo en cuenta que la figura presidencial delega esta vigilancia y control en la Superintendencia Nacional de Salud.

Esto se hace con el fin, según Daniel Quintero, de que “nuestros profesores y los 800 mil beneficiarios del Fomag reciban una atención digna, los maestros son las personas que más hacen por una sociedad, son los que están construyendo las nuevas generaciones y por tanto merecen la mejor salud posible y, por eso no se pueden perder los recursos”.

El funcionario hizo énfasis en que la revisión no sería solo de este periodo sino que dentro de todo este proceso se revisarían distintos periodos, incluyendo el proceso donde se hizo la transición del modelo anterior.

Quintero habló acerca de ese objetivo de que la salud no convierta al enfermo en un negocio, sino que tenga un carácter preventivo, evitando que el maestro se enferme teniendo un componente de salud mental de manera articulada con el de salud física.

“Si se administra con rectitud, si se administra con honestidad, los recursos alcanzan y la atención va a ser correcta”, precisó en su intervención Quintero.

Del mismo modo, aseveró que el presidente de la República le había dicho: “Daniel, vaya en contra de todo lo que se le atraviese que esté incumpliendo la ley o que este robándose la plata”.