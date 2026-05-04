Liga Contra el Cáncer confirma su cierre en medio de la crisis de salud en Colombia: los detalles

Este lunes, 4 de mayo, la administración de la Liga Contra el Cáncer, seccional Bogotá, confirmó el cese temporal de sus operaciones, debido a una crisis financiera institucional.

El Instituto Nacional de Cancerología y la Nueva EPS lograron acuerdo para garantizar continuidad en atención a pacientes

A través de un comunicado oficial, la entidad explicó que la interrupción de sus actividades se debe a la falta de pagos oportunos por los servicios de salud prestados, lo que ha comprometido su capacidad operativa.

“Nos permitimos informar que la IPS atraviesa una situación financiera compleja. Esta coyuntura ha generado limitaciones que afectan la sostenibilidad de nuestras actividades”, detalla el comunicado.

Comunicado de la Liga colombiana Contra el Cáncer Foto: Liga colombiana Contra el Cáncer

Seguidamente, especifica el documento firmado por el gerente general, Hernán Fernández Ankudowicz, que están “en la obligación de suspender temporalmente la prestación de nuestros servicios con el fin de proteger la estabilidad de la institución y garantizar la calidad de la atención en el futuro”.

La administración espera retomar labores en un plazo de dos meses, sujeto a la regularización de las deudas pendientes.

Centros oncológicos con problemas financieros

En contraste con el cierre de la Liga, el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y la Nueva EPS alcanzaron un acuerdo para garantizar la atención de sus afiliados. Tras una reunión entre la directora del Instituto, la doctora Carolina Wiesner, y el agente interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, se estableció un cronograma de pagos para mitigar la cartera morosa.

La doctora Carolina Wiesner Ceballos, directora del Instituto Nacional de Cancerología, entregó detalles de lo acordado con la Nueva EPS. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/53pI16jNM8 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 30, 2026

El acuerdo estipula que el Instituto recibirá 52.000 millones de pesos durante los próximos tres meses, mientras que el saldo restante será evaluado en mesas de trabajo para revisar las facturas en disputa.

Asimismo, se anunció que el 15 de mayo se firmará un contrato que incluye el suministro de medicamentos ambulatorios dentro de las instalaciones del INC. Esta medida busca evitar que los pacientes deban realizar trámites adicionales para obtener sus fórmulas médicas.

Panorama de la atención y la investigación

La doctora Wiesner resaltó que la Nueva EPS mantendrá su apoyo a los proyectos de investigación científica. El objetivo es generar conocimiento que permita fortalecer la prevención y la detección temprana de enfermedades oncológicas en el país.

Comunicado oficial del Instituto Nacional de Cancerología sobre la continuidad en la atención de pacientes de la Nueva EPS en medio de la situación contractual y financiera. Foto: Instituto Nacional de Cancerología

Por su parte, Jorge Iván Ospina enfatizó que la prioridad del acuerdo es proteger la dignidad de las personas afectadas, asegurando un diagnóstico oportuno y un tratamiento integral.

Sin embargo, la situación general del sistema sigue bajo vigilancia. El Instituto Nacional de Cancerología reportó previamente una cartera pendiente de pago que, con corte al 31 de marzo de 2026, superaba los 146.000 millones de pesos.

Aunque el interventor de la Nueva EPS descartó cualquier intención de afectar la operación del centro oncológico, el sector salud en Colombia permanece atento a la evolución de estos pagos para evitar nuevos cierres de instituciones especializadas.