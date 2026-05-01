El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron este viernes, 1 de mayo, que fue detectado un segundo caso en el país de mpox clado Ib, variante de la viruela símica.

MinSalud confirmó primer caso de Mpox Clado, variante de la viruela símica en Antioquia; la cartera anunció medidas

Las entidades señalaron que el caso fue hallado en Bogotá y, tras su confirmación, se activaron tres acciones de respuesta: investigación epidemiológica de campo, cerco epidemiológico y monitoreo de contactos en articulación con la entidad territorial.

“@MinSaludCol y @INSColombia confirman el segundo caso de mpox clado Ib en el país, detectado en Bogotá. Se activaron las acciones de respuesta: Investigación epidemiológica de campo. Cerco epidemiológico. Monitoreo de contactos en articulación con la entidad territorial”, indicaron en redes sociales.

El pasado sábado 18 de abril fue confirmado el primer caso de Mpox Clado, variante de la viruela símica, en el departamento de Antioquia.

“Este evento se encuentra en seguimiento por parte de las autoridades sanitarias, conforme a los protocolos nacionales de vigilancia, investigación y respuesta. La identificación del clado Ib se realizó mediante técnicas de biología molecular dirigidas a regiones genéticas conservadas y específicas para este clado, como parte del fortalecimiento de las capacidades diagnósticas y la vigilancia continua de los clados de interés en salud pública. Este hallazgo no modifica, por sí mismo, el nivel de riesgo para la población general, dado que actualmente no se evidencia transmisión comunitaria”, señaló MinSalud.

El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud confirmaron este viernes, 1 de mayo, que fue detectado un segundo caso en el país de mpox clado Ib, variante de la viruela símica. Foto: Getty Images

Preocupación en Colombia por primer caso de viruela símica en variante clado ld: medio de contagio y síntomas del virus

La entidad informó que, desde el año 2022 y hasta la semana epidemiológica 13 de 2026, el Instituto Nacional de Salud ha reportado un acumulado de 4.825 casos confirmados de mpox en el país, todos correspondientes al clado II (viruela del mono).

Un cambio en la peligrosidad del virus

La llegada del clado Ib no es un evento menor pues existen dos grandes familias del virus: el clado I y el clado II.

Mientras que el clado II fue el responsable del brote global de 2022 y suele ser más leve, el clado I (del cual se deriva el Ib) ha demostrado históricamente ser más severo, con tasas de mortalidad que han llegado hasta el 10 % en ciertas regiones de África, según recoge Medline Plus.

Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) resalta que esta nueva cepa fue el factor determinante para que la OMS declarara una emergencia internacional en agosto de 2024, debido a su rápida expansión y mayor capacidad de contagio.

Mayo Clinic añade que el clado I no solo es más propenso a causar cuadros clínicos graves: “Tiende a causar una enfermedad más grave con la viruela del mono y está relacionado con más muertes por esta enfermedad”.

El contagio de la viruela símica ocurre principalmente a través del "contacto estrecho “señala la Organización Mundial de la Salud (OMS), además, detalla en sus hojas informativas que el virus se propaga mediante el contacto piel con piel (como al tocarse o tener relaciones sexuales) y de boca a piel (besos).

También se ha documentado la transmisión al estar “cara a cara”, donde las partículas respiratorias que una persona infectada expulsa al hablar o respirar pueden alcanzar a otros.

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Además del contacto humano directo, existen otras vías de riesgo: