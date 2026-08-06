El Ministerio de Salud actualizó las reglas que regulan la telemedicina en Colombia con el propósito de fortalecer la atención mediante mecanismos digitales, ampliar el acceso a los servicios de salud y adecuar la normativa a los avances tecnológicos.

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Así cambia la telemedicina en Colombia con la nueva resolución

El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 1644 del 31 de julio de 2026, con la que actualizó el marco regulatorio para el desarrollo de actividades de telesalud en Colombia.

La nueva norma también establece las reglas para la prestación de servicios de salud bajo la modalidad de telemedicina dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Esto con el propósito de fortalecer el uso de mecanismos digitales en la atención médica.

La norma deroga la Resolución 2654 de 2019, que durante los últimos años había servido como base para este tipo de atención en el país.

La actualización busca responder a la creciente utilización de herramientas digitales en la atención médica.

También esta enfocada a establecer reglas más claras para instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS), profesionales de la salud y demás actores del sistema.

El Ministerio señala que el objetivo es garantizar que la atención remota mantenga los mismos estándares de calidad, seguridad del paciente, confidencialidad de la información y continuidad del tratamiento que exige la atención presencial.

La resolución actualiza los requisitos para la telesalud, establece nuevas condiciones para la prestación de servicios de telemedicina y fortalece el uso de tecnologías digitales para ampliar el acceso a la atención.

Esto, especialmente en regiones con escasez de especialistas.

Asimismo, establece responsabilidades para los prestadores respecto a la protección de los datos clínicos, la identificación de pacientes y profesionales, la interoperabilidad de la información y la gestión de riesgos durante la atención virtual.

La normativa también mantiene el principio de que la telemedicina no sustituye completamente la atención presencial cuando esta resulte necesaria por razones clínicas.

La nueva resolución del Ministerio de Salud actualiza las condiciones para la prestación de servicios de telemedicina y fortalece el uso de herramientas digitales en la atención de los pacientes. Foto: Cortesía de la Fundación del Valle del Lili.

¿Qué cambia con la nueva resolución del MinSalud?

La Resolución 1644 del 31 de julio de 2026 introduce varias actualizaciones frente a la norma de 2019, con el objetivo de adaptar la telemedicina a los avances tecnológicos y ampliar el acceso a los servicios de salud.

Entre las principales novedades se encuentran:

Actualiza las modalidades de telemedicina , definiendo con mayor precisión la teleconsulta, telexperticia, telemonitoreo y teleconcepto.

, definiendo con mayor precisión la teleconsulta, telexperticia, telemonitoreo y teleconcepto. Amplía las actividades de telesalud , incorporando servicios como teleorientación, teleapoyo, teleeducación y teleconsejería.

, incorporando servicios como teleorientación, teleapoyo, teleeducación y teleconsejería. Refuerza la protección de datos , con nuevos requisitos para la seguridad de la información y la interoperabilidad de la historia clínica.

, con nuevos requisitos para la seguridad de la información y la interoperabilidad de la historia clínica. Fortalece el consentimiento informado , que podrá otorgarse por medios físicos o electrónicos.

, que podrá otorgarse por medios físicos o electrónicos. Permite el uso de inteligencia artificial como apoyo a la atención, sin reemplazar el criterio del profesional de la salud.

como apoyo a la atención, sin reemplazar el criterio del profesional de la salud. Promueve la telemedicina para mejorar el acceso a los servicios, especialmente en zonas rurales o con escasez de especialistas.

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El profesional tratante deberá determinar si las condiciones del paciente permiten una atención remota segura o si se requiere valoración física.

La actualización normativa pretende, además, facilitar el acceso a consultas, seguimientos clínicos, interconsultas entre especialistas y otros servicios apoyados en tecnologías de la información y las comunicaciones.